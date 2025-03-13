Генсек НАТО признал отставание от России и Китая по объему производства оружия

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны альянса отстают от России и Китая в оборонно-промышленном производстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марк Рютте

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Марк Рютте

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Нам нужно производить больше оружия. Мы делаем недостаточно. Ни в США, ни в Европе... Мы отстаем, если сравнивать с русскими и китайцами»,— сказал господин Рютте сегодня в Белом доме (цитата по CNN).

Глава альянса также высоко оценил оборонную промышленность США. Тем не менее необходимо сделать больше для наращивания производства, сказал он. На прошлой неделе власти США уведомили своих союзников о том, что они не будут участвовать в планировании будущих военных учений НАТО в Европе. Решение не будет касаться учений, которые запланированы на 2025 год. Белый дом хочет сократить военные расходы в Европе, отмечало издание Expressen.

Европейские государства—члены НАТО увеличили свои расходы на оборону примерно на треть за последнее десятилетие. При этом некоторые страны стали тратиться на это активнее после начала военного конфликта России и Украины в феврале 2022 года. В феврале текущего года Financial Times писала об обеспокоенности западных правительств по поводу угрозы со стороны России и темпов развития ее военно-промышленного комплекса.