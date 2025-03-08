Expressen: США отказались планировать новые военные учения НАТО в Европе

Власти США уведомили своих союзников о том, что прекращают участие в планировании будущих военных учений НАТО в Европе, пишет Expressen. Решение не касается учений, которые будут проведены в 2025 году,— они состоятся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP

«Речь идет об учениях, которые в настоящее время находятся на "чертежной доске", то есть в более далеком будущем»,— сказал источник издания.

Если решение США останется в силе, то страны НАТО будут вынуждены планировать военные маневры без американского участия или при участии небольших американских подразделений, сообщает Expressen. Белый дом хочет сократить военные расходы в Европе, отмечает издание. Вместо этого в приоритете страны находится Индо-Тихоокеанский регион.