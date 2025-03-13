154 человека, пропавшие в Курской области, оказались живы

МВД России снимет с розыска 154 человека в Суджанском районе Курской области. Они живы, сообщили в ведомстве. Полиция помогает им связаться с родственниками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В частности, сотрудники миграционного подразделения МВД принимают заявки россиян на восстановление утраченных паспортов. Документы обещают восстановить в течение суток. Госпошлину оплачивать не нужно, уточнила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

Сегодня Минобороны сообщило об освобождении города Суджи, а также населенных пунктов Меловой и Подол в Курской области. До этого Суджа оставалась самым крупным населенным пунктом, который занимали подразделения ВСУ с августа 2024 года. По данным МЧС на вечер 13 марта, из города вывезено 199 человек.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Учится радоваться простым вещам».