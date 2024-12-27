В Ленобласти решена проблема обманутых дольщиков: сдан последний проблемный дом

Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства Ленинградской области завершил строительство последнего проблемного дома в регионе – ЖК «Тридевяткино царство» в городе Мурино Всеволожского района. Квартиры там получат более 1000 семей, сообщили 27 декабря в стройблоке областного правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК выдал Госстройнадзор Ленинградской области. Застройщиком ЖК «Тридевяткино царство» выступала компания ООО «Унисто», которая была признана банкротом. Правительством Ленобласти было принято решение завершить строительство трех корпусов. Региональный фонд защиты прав дольщиков Ленобласти принял на себя обязательства застройщика. Общая площадь трех сданных корпусов ЖК превышает 80 тыс. кв. м.

По словам заместителя председателя правительства Ленобласти по строительству и ЖКХ Евгения Барановского, в 2019 году проблема обманутых дольщиков в регионе казалась нерешаемой: 423 долгостроя, сложности с сетями, банкротные дела, больше 40 тыс. дольщиков. «Сегодня мы понимаем, что это стратегическая победа. На этом точку не ставим и продолжим помогать пострадавшим гражданам в рамках гарантийных обязательств, а также работать с правоохранительными органами по выявлению предпроблемных объектов»,— отметил господин Барановский.

Александра Тен