Инвесторы изучили объекты культурного наследия в ходе поездки в Ирбит

Инвесторам показали возможности объектов культурного наследия (ОКН) в Ирбите (Свердловская область). В делегацию вошли представители гостиничных сетей IFK, Cosmos, USTA, Сбербанк, сеть ресторанов «Шоколадница» и магазины «Суши-Маркет». Представителям предложили ознакомиться с памятниками культуры, доступными для льготной аренды и реставрации, сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ирбитский пассаж на реконструкции Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Дом купца Колмакова в готическом стиле Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Рабочие во время реставрационных работ в здании бывшего дома купца Калинина Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Следующая фотография 1 / 3 Ирбитский пассаж на реконструкции Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Дом купца Колмакова в готическом стиле Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Рабочие во время реставрационных работ в здании бывшего дома купца Калинина Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Участники тура посетили дома купцов Калинина и Колмакова, усадьбу Маврицкого, Зязинскую мельницу и здание Пассажа.

Вице-президент управляющей компании Cosmos Hotel Group Анна Кувайцева отметила, что компания заинтересована в Свердловской области и рассматривает возможность взять в управление или аренду несколько зданий в Ирбите.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что инвесторам будут предоставлены льготы на аренду и реставрацию семи городских объектов культурного наследия. Будет доступна программа льготного кредитования от ДОМ.РФ и Министерства культуры России под 17% годовых для проектов по восстановлению ОКН.

Перечень объектов культурного наследия для инвесторов был составлен по поручению губернатора Евгения Куйвашева в рамках подготовки к 400-летию Ирбита. Организаторами мероприятия выступили министерство инвестиций и развития региона, Агентство по привлечению инвестиций и Форум туристических территорий.

Полина Щуцкая