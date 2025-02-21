Инвесторам предоставят льготы на бизнес в объектах ОКН Ирбита

В Ирбите (Свердловская область) будут предоставлять льготы инвесторам из различных регионов России на аренду и реставрацию семи городских объектов культурного наследия (ОКН) для того, чтобы в них можно было открыть бизнес, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рабочие во время реставрационных работ в здании бывшего дома купца Калинина

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Рабочие во время реставрационных работ в здании бывшего дома купца Калинина

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Инвесторам во время бизнес-тура «Свердловское гостеприимство и инвестиционный потенциал» 13 марта представят Пассаж, дома купцов Калинина и Чистякова, жилые дома чиновников Смородинцева и Маврицкого, Зязинскую мельницу и каменный особняк с резьбой на улице Орджоникидзе. Эти объекты предлагаются для создания отелей, ресторанов, магазинов и других туристических точек — перечень ОКН для запуска бизнеса был сформирован в рамках подготовки празднования 400-летнего юбилея Ирбита.

В зависимости от типа собственности помещения можно приобрести или арендовать на льготных условиях. Также доступна программа льготного кредитования от ДОМ.РФ и Министерства культуры России под 17% годовых для проектов по восстановлению объектов культурного наследия.

Накануне Ирбит посетил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он провел встречу с главой города Николаем Юдиным и выездное заседание областного правительства, где обсудил подготовку к 400-летнему юбилею города.

Ирина Пичурина