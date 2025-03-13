Между Геленджиком и Донецком появится автобусный маршрут

Росавтотранс зарегистрировал новый межрегиональный автобусный маршрут, соединяющий Донецк и Геленджик. Как сообщает пресс-служба ведомства, перевозки по этому направлению должны начаться не позднее 90 дней с момента внесения маршрута в реестр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в феврале 2025 года был запущен автобусный маршрут между Краснодаром и Перевальском в ЛНР. Автобус ежедневно отправляется из краевой столицы в 23:00 и прибывает в пункт назначения в 8:10, делая остановки в Антраците, Красном Луче, Лутугино, Луганске и Алчевске. Обратный рейс стартует из Перевальска в 06:10 и прибывает в Краснодар в 15:30, совершая пять промежуточных остановок.

В прошлом месяце также начали курсировать автобусы между Сочи и ЛНР. Первый рейс по маршруту «Стаханов — Сочи» отправился 20 февраля. Транспорт ходит ежедневно, выезжая из Стаханова в 13:10 и прибывая в Сочи в 07:30 следующего дня с остановками в Алчевске, Луганске, Краснодоне и Свердловске.

Анна Гречко