Между ЛНР и Сочи запустят пассажирский автобус

С 20 февраля между Стахановом (Луганская Народная Республика) и Сочи начнет курсировать пассажирский автобус по новому межрегиональному маршруту. Об этом сообщает ФБУ «Росавтотранс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Отправление из Стаханова запланировано ежедневно в 13:10 с прибытием в Сочи в 07:30 следующего дня. Автобус следует через Алчевск (13:50), Луганск (15:30–16:00), Краснодон (16:50) и Свердловск (17:25). В обратном направлении рейсы отправляются ежедневно из Сочи в 14:10 с прибытием в Стаханов в 08:10 следующего дня. Промежуточная остановка предусмотрена в Луганске (06:30).

В Росавтотрансе отметили, что оказывают информационную поддержку региональным органам власти при организации межрегиональных маршрутов, в том числе по вопросам оформления документации в соответствии с федеральным законодательством. Актуальное расписание рейсов можно уточнить на сайтах автовокзалов.

Вячеслав Рыжков