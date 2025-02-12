Между Краснодаром и Перевальском в ЛНР запустили автобусные маршруты

Из Краснодара в Перевальск в Луганской Народной Республике запустили перевозки пассажиров автобусами. Об этом сообщает пресс-служба Росавтотранса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Автобусы будут ездить ежедневно с отправлением в 23:00 и прибытием в 08:10. Промежуточные остановки предусмотрены в 05:30 в Антраците, в 06:15 в Красном Луче, в 07:00 в Лутугино и в 07:30 в Луганске.

Обратно в Краснодар автобус будет отправляться из Перевальска ежедневно в 06:10 с прибытием в 15:30. Также предусмотрены промежуточные остановки в Луганске в 07:15, в Лутугино в 07:45, в Красном Луче в 08:45 и в Антраците в 09:10.

Алина Зорина