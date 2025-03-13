Основатель криптобиржи Binance отрицает переговоры с семьей Трампа

Основатель Binance Чанпэн Чжао заявил, что ни он, ни сама биржа никогда не вели переговоров с семьей Дональда Трампа. По его словам, эта информация «не соответствует действительности».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Costas Baltas / Reuters Фото: Costas Baltas / Reuters

Ранее The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, сообщила, что члены семьи американского президента провели переговоры с криптовалютной биржей Binance на предмет возможной покупки доли в компании.

«Факт: я не обсуждал сделку по Binance US ни с кем»,— написал господин Чжао в X. Он добавил, что журналисты газеты сначала сами выдумали эту историю, а затем обращались к десятку источников, чтобы те подтвердили, что такие переговоры действительно были.

Binance была признана виновной в нарушении правил борьбы с отмыванием средств и нарушении американских санкций. В 2023 году Binance признала вину, согласилась выплатить несколько штрафов на сумму $4,3 млрд, но потеряла лицензию на ведение бизнеса в стране. Ее основатель Чанпэн Чжао в итоге был приговорен к выплате штрафа в размере $50 млн и четырем месяцам тюремного заключения.

Кирилл Сарханянц