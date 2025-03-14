Процедурный запрос

Депутаты Госдумы пожаловались в Конституционный суд (КС) на недавние поправки, ужесточившие ответственность за ряд нарушений правил дорожного движения (ПДД) и сократившие размер скидки за оперативную уплату штрафов. По мнению заявителей, объективных причин для столь жестких мер нет, ведь в последние годы аварийность на дорогах снижается, к тому же поправки были приняты с процедурными нарушениями. Процедура была соблюдена, а аварийность уменьшается как раз благодаря повышению штрафов, парируют в правительстве РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

С жалобой на недавно внесенные в Кодекс об административных правонарушениях поправки, которые с 1 января 2025 года увеличили в 1,5–2 раза штрафы за самые распространенные нарушения ПДД и сократили с 50% до 25% скидку за оперативную оплату постановлений, обратились в КС 97 депутатов Госдумы. Об этом “Ъ” рассказал первый зампред комитета Думы по госстроительству Юрий Синельщиков (КПРФ). Заявители просят КС рассмотреть запрос в порядке абстрактного нормоконтроля, то есть вне связи с конкретным судебным делом. Для этого по закону требуется собрать под обращением не менее 90 подписей депутатов. Жалоба, направленная в КС 12 марта, инициирована КПРФ, к которой присоединились депутаты от «Справедливой России — За правду» и ЛДПР.

Они отмечают, что законодатель вправе ужесточать меры ответственности за нарушение юридических запретов, но для этого должны быть объективные причины. А их, по мнению депутатов, нет: за последние 17 лет аварийность на дорогах неуклонно снижалась (с 233,8 тыс. ДТП, зарегистрированных в 2007 году, до 132 тыс.— в 2024-м). Кроме того, ужесточение санкций не оказывает влияния на аварийность, зато приводит к росту коррупции и нарушениям прав граждан, указывают заявители, ссылаясь на мнение экспертов. Таким образом, спорные изменения несоразмерны степени возможной тяжести правонарушений и не учитывают ухудшение финансового положения граждан, убеждены авторы жалобы.

Кроме того, по их убеждению, закон принимался с нарушением думского регламента, поскольку спорные поправки были внесены правительством ко второму чтению в законопроект парламента Кабардино-Балкарии, ужесточавший ответственность за езду без полиса ОСАГО. Спорные новеллы выходили за пределы первоначальной концепции проекта и были внесены без пояснительной записки, которая содержала бы мотивированное обоснование необходимости их принятия, настаивают депутаты.

Представитель правительства РФ в высших судах Михаил Барщевский не считает этичным оценивать перспективы рассмотрения в КС данного обращения, но отмечает, что сам он никакого нарушения процедуры принятия закона не видит. Основной законопроект касался ужесточения административной ответственности за одно из нарушений ПДД, как и внесенные дополнительно поправки, так что «никакой иной концепции здесь даже близко не усматривается», подчеркивает юрист. Что касается обоснованности увеличения размеров штрафов, то это, по мнению господина Барщевского, вопрос уже экономики и статистики. Сами заявители признают, что аварийность на дорогах за последние годы снижается, но ведь и ответственность за нарушение ПДД в течение этого срока ужесточали не раз, напоминает он.

По мнению доцента Финансового университета при правительстве РФ Петра Щербаченко, размер штрафов за многие нарушения ПДД не является достаточным сдерживающим фактором для водителей. «С учетом действующих скидок сумма штрафа становится настолько малой, что не вызывает серьезных последствий для нарушителей. Поэтому логично предположить, что увеличение штрафов поможет снизить уровень нарушений и, как следствие, уменьшить количество ДТП и смертность на дорогах»,— подчеркивает он. А доцент Института госслужбы и управления РАНХиГС Александр Бородин добавляет, что почти треть региональных дорог нуждаются в ремонте и 75% собранных штрафов остаются в регионах именно для этих целей.

В свою очередь, руководитель Центра конституционного правосудия Иван Брикульский подтверждает, что КС неоднократно критиковал случаи, когда депутаты во втором чтении вносили поправки, противоречащие идее законопроекта. Но такую позицию суда нельзя автоматически распространять на все случаи отклонения от регламента, предупреждает эксперт, небольшие нарушения не могут влечь утрату конституционности закона, и в каждом конкретном случае КС проводит тщательный анализ.

Анастасия Корня