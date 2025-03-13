Проект Apex вышел на бис

В столичной мэрии подвели итоги интернет-голосования, в ходе которого жители выбирали архитектурную концепцию цирка в Мневниковской пойме. Больше всего голосов набрал комплекс из здания-шатра и дополнительного корпуса-цилиндра от бюро Apex, который ранее уже побеждал в конкурсе Москомархитектуры. Периферийные районы Москвы нуждаются в таких новых центрах притяжения, как цирк, считает эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концепция цирка архитектурного бюро Apex

Фото: Личный блог Сергея Собянина Концепция цирка архитектурного бюро Apex

Фото: Личный блог Сергея Собянина

О завершении интернет-голосования об облике нового цирка сообщил в своем блоге столичный мэр Сергей Собянин. По его словам, впервые наряду со взрослыми в таком голосовании в «Активном гражданине» смогли участвовать подростки. Больше всего голосов набрала архитектурная концепция бюро Apex: за строительство его цирка в Мневниковской пойме высказались 29% взрослых и 42% детей (из 179 тыс. респондентов).

Судя по слайдам, основное здание цирка будет напоминать шатер или шлем богатыря, а вспомогательный корпус — вытянутый цилиндр.

Опросу предшествовал конкурс Москомархитектуры на разработку концепции цирка на проспекте Вернадского (был объявлен в сентябре 2024 года). В задание вошли требования обустройства зрительного зала на 5 тыс. человек, общественной зоны на 22,5 тыс. кв. м, зон общепита на 1,3 тыс. кв. м и подземной парковки на 217 машин. Площадь обновленного комплекса должна составить 80 тыс. кв. м. В предварительный список участников конкурса вошли восемь архитектурных бюро, в октябре 2024 года их осталось шесть. В феврале 2025 года объявили победителя — им стал проект бюро Apex.

Это уже второй за последний месяц интернет-опрос столичных властей о судьбе Большого Московского цирка. 3 марта господин Собянин сообщил (со ссылкой на результаты опроса 250 тыс. горожан) о решении не реконструировать старое здание цирка на проспекте Вернадского, а построить новое — в Мневниковской пойме. Отметим, что существующий комплекс цирка в стиле советского модернизма строился в 1964–1971 годах под руководством архитектора Якова Белопольского. Новое здание должно появиться на участке площадью 6,9 га между улицей Нижние Мневники и проездом Главмосстроя. Идею стройки на новом месте, по словам мэра, поддержало руководство цирка из-за сложности реконструкции.

После заявления градоначальника мэрия Москвы решила спросить у граждан, каков же должен быть облик цирка в Мневниках. Были опубликованы шесть проектов архитектурных бюро, дошедших до финала конкурса. Среди них был комплекс в виде различных функциональных блоков (от Архитектурного бюро Асадова; получил 21% голосов) и здание в виде обручей вокруг фигуры акробатки (градостроительный институт «Мирпроект»; 8%). В перечень для голосования вошел и проект Apex: он в итоге и набрал больше всех голосов.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в беседе с “Ъ” ранее характеризовал бюро Apex как архитекторов с «колоссальным опытом работы с объектами различной сложности» (компания работала, например, над обликом ГЭС-2, кампуса «Яндекса» и ЖК «Бадаевский»). Главный архитектор Apex Антон Бондаренко ранее заявлял “Ъ”, что в основу проекта легло «переосмысление циркового шатра» и он «вдохновлен цирковой архитектурой прошлого». 13 марта в Apex сказали “Ъ”, что не готовы дополнительно комментировать проект, пояснив, что его концепция «все еще дорабатывается».

Господин Собянин также дал понять, что выбранный в ходе голосования облик «ляжет в основу разработки градостроительной и проектной документации», к которой приступают власти. «Впереди большая работа по проектированию»,— написал мэр в блоге.

Господин Кузнецов ранее сообщал, что от нового цирка ждут превращения «в многофункциональную площадку формата lifestyle, где люди смогут проводить весь день, а не только пару часов шоу».

Вице-президент Союза московских архитекторов Михаил Хазанов рад, что старое здание цирка на проспекте Вернадского сохранится как «памятник архитектурной эпохи модернизма»: он надеется, что его приспособят к современным условиям. Идею возведения цирка в Мневниках господин Хазанов называет «правильной»: «У нас периферийные районы нуждаются в таких серьезных объектах — будет новый центр притяжения».

В адресной инвестиционной программе Москвы на 2024–2027 годы на реконструкцию цирка в 2025 году выделено 1,8 млрд руб., в 2026 году — 10,6 млрд руб.

Александр Воронов