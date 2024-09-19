Цирк не уезжает

Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы объявил о планах провести масштабную реконструкцию Большого московского цирка на проспекте Вернадского. Здание, общая площадь которого увеличится с 3 тыс. до 80 тыс. кв. м, планируется превратить в «многофункциональную площадку формата lifestyle» с фуд-кортом, музеем, студией звукозаписи и зоной отдыха. “Ъ” поинтересовался, будет ли снесено существующее здание цирка или же оно подвергнется глубокой реконструкции. В мэрии в ответ дали понять, что концепцию изменений предложат сами участники конкурса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Москомархитектура сообщила о проведении конкурса на разработку архитектурной концепции обновленного здания Большого московского цирка на проспекте Вернадского. Необходимость реконструкции назрела давно, объяснил глава комитета, главный архитектор города Сергей Кузнецов. «В свое время он (цирк.— “Ъ”) был технологически уникально оснащен — зрителей поражали сменяющиеся манежи с водой, льдом, невероятные элементы шоу и так далее,— рассказал он.— Сегодня условия содержания животных, помещения артистов и процесс подготовки самих шоу не отвечают современным стандартам в должной мере, да и о комфорте зрителей уже совершенно другие представления».

Цирк на проспекте Вернадского построен в 1971 году по проектам группы архитекторов, включая Якова Белопольского, Ефима Вулыха и Степана Сатунца. Его площадь составляет 3 тыс. кв. м, зал вмещает 3,4 тыс. зрителей. В 2013 году более 600 млн руб. было направлено на капремонт здания в части стилобатной конструкции, заявлял директор цирка Эдгард Запашный. “Ъ” обнаружил на портале госзакупок три тендера на общую сумму более чем 691 млн руб., относящихся к тому времени. В 2017 году цирк передали из ведения федеральных властей в московскую собственность —- из Минкульта в департамент культуры Москвы. С тех пор он управляется городским ГУПом и носит название «Большой московский цирк».

В 2023 году господин Запашный в беседе с журналистами упоминал о необходимости ремонта систем кондиционирования, вентиляции, отопления и организации дополнительных площадей для содержания животных и «подъемно-спусковых механизмов» смены манежей.

Конкурсный отбор на разработку «уникальной» архитектурной концепции цирка Москомархитектура объявила 13 сентября 2024 года. Заявки будут рассмотрены в октябре, от победителя ожидается готовый проект в декабре. Концепцию разработают в рамках гранта в размере 5 млн руб. от правительства Москвы. Общая площадь объекта составит 80 тыс. кв. м, из них 60 тыс. кв. м — наземная часть, 20 тыс. кв. м — подземная. Здание будет вмещать 5 тыс. зрителей, для посетителей должно быть предусмотрено 217 парковочных мест и отдельные места для девяти автобусов. 22,5 тыс. кв. м. будет отведено на «общественную зону», 5 тыс. кв. м — на зону содержания животных, 1,3 тыс. кв. м — под зону общепита. Внутри планируется также устроить музей истории цирка и студию звукозаписи, следует из документации.

«Основная идея конкурса — превратить цирк в многофункциональную площадку формата lifestyle, где люди смогут проводить весь день, а не только пару часов,— заявил Сергей Кузнецов.— Это будет культурный центр с различными образовательными и развлекательными программами. Место видовое, здесь пересекаются два важных проспекта — Вернадского и Ломоносовский, и работы должны быть очень высокого уровня, ждем от участников конкурса яркие проекты».

Из сделанных властями заявлений до конца не ясно, будет ли снесено существующее здание цирка или же оно подвергнется глубокой реконструкции.

«Конкретные идеи по реконструкции цирка должны предложить сами участники конкурса,— ответили на этот вопрос “Ъ” в пресс-службе градостроительного комплекса Москвы.— Здание в техническом и функциональном плане морально устарело и нуждается в модернизации. Задача конкурсантов — спроектировать многофункциональный культурный центр, где непосредственно цирк будет занимать основную площадь, но не будет единственной развлекательной составляющей. Кроме того, будет проведено благоустройство прилегающей территории». Сроки проектирования, работ и «освобождения помещений цирка» определят после разработки концепции, добавили там.

Иван Тяжлов