Новое здание Большого Московского цирка построят в Мневниковской пойме

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что новое здание Большого Московского цирка будет построено на новом месте — в Мневниковской пойме, на северо-западе Москвы. Такое решение власти столицы приняли с учетом мнения жителей, специалистов и руководства цирка. Опубликованный ранее проект предполагал реконструкцию здания цирка на проспекте Вернадского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концепция реконструкции здания Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского

Фото: Москомархитектура Концепция реконструкции здания Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского

Фото: Москомархитектура

Господин Собянин представил результаты опроса среди 250 тыс. москвичей. «Около половины» респондентов считают, что новое здание цирка должно строиться на историческом месте, 27% выступают за новую площадку, 23% полагаются на мнение специалистов. Специалисты и руководство цирка поддержали идею постройки здания на новом месте из-за сложности реконструкции цирка на старой площадке, говорится в сообщении мэра.

Во время строительства нового здания в Мневниковской пойме цирк на проспекте Вернадского продолжит работать. Дальнейшую судьбу здания власти Москвы определят позже.

Проект реконструкции цирка на проспекте Вернадского Сергей Собянин опубликовал 31 января. Предполагалось, что комплекс будет состоять из здания в форме шатра и вытянутого вспомогательного корпуса, соединенных между собой переходом. Худрук Большого Московского цирка Аскольд Запашный в разговоре с «Ъ» называл концепцию цирка «довольно симпатичной». Он отмечал, что сам выбрал бы более «эпатажный» внешний вид здания.

Подробнее — в материале «Ъ» «Цирку на Вернадского нашли новые формы».

Полина Мотызлевская