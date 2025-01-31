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Коммерсантъ FM
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Цирку на Вернадского нашли новые формы

В конкурсе на его реконструкцию стал известен победитель

Столичные власти определились, как будет выглядеть Большой Московский цирк после реконструкции. Комплекс будет состоять из здания-шатра и вспомогательного корпуса в виде цилиндра. В Москомархитектуре сказали, что этот облик предложило бюро Apex, ставшее победителем конкурса на реконструкцию здания. Власти ждут, что проект превратит цирк в lifestyle-площадку.

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В Большом Московском цирке называют свой новый облик «симпатичной концепцией»

В Большом Московском цирке называют свой новый облик «симпатичной концепцией»

Фото: Москомархитектура

Фото: Москомархитектура

Фото: Москомархитектура

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В Большом Московском цирке называют свой новый облик «симпатичной концепцией»

Фото: Москомархитектура

Фото: Москомархитектура

Фото: Москомархитектура

О том, что власти определились с концепцией реконструкции здания Большого Московского цирка, сообщил столичный мэр Сергей Собянин. По его словам, комплекс будет состоять из зданий «в форме шатра и вытянутого вспомогательного корпуса». Судя по слайдам, основное здание цирка будет напоминать шатер или шлем богатыря, а вспомогательный корпус — вытянутый цилиндр.

Господин Собянин считает, что проект «органично впишется в окружающий ландшафт и застройку» и позволит создать «объект циркового искусства мирового уровня».

Столичная мэрия объявила конкурс на разработку концепции цирка на проспекте Вернадского в сентябре 2024 года, ожидая от его участников «ярких проектов» (см. “Ъ” от 23 октября 2024 года). В задание вошли требования обустройства зрительного зала на 5 тыс. человек, общественной зоны на 22,5 тыс. кв. м, зон общепита на 1,3 тыс. кв. м и подземной парковки на 217 машин. Площадь обновленного комплекса должна составить 80 тыс. кв. м (из них четверть — под землей, на глубине до 15 м). В предварительный список участников вошли восемь архитектурных бюро, в октябре в числе участников конкурса осталось шесть компаний.

Большой Московский цирк строился с 1964 года под руководством архитектора Якова Белопольского и был открыт в 1971 году. Высота комплекса, относящегося к «советскому модернизму»,— 31 м. Зрительный зал вмещал 3,4 тыс. человек. Площадь надземной части — 3 тыс. кв. м; служебные помещения расположены в стилобате (по данным журнала «Советский цирк», уходит вглубь на 22,5 м). По данным Росреестра, общая площадь здания— 26,1 тыс. кв. м. Визитная карточка комплекса — система из пяти манежей-трансформеров (конный, ледовый, водный, иллюзионный и световой), которые способны меняться в течение пяти минут.

Как сообщили в Москомархитектуре, победителем конкурса стала московская компания Apex (работала над обликом ГЭС-2, кампуса «Яндекса» и ЖК «Бадаевский»). Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов сказал “Ъ”, что архитекторы имеют «колоссальный опыт работы с объектами различной сложности», а из проектов конкурсантов выбрано предложение, позволяющее создать в Москве «новый культурный центр и вместе с тем уникальный формат общественного пространства с зонами рекреации, выставочными пространствами и ритейлом». Ранее господин Кузнецов описывал идею конкурса как превращение цирка «в многофункциональную площадку формата lifestyle, где люди смогут проводить весь день, а не только пару часов шоу».

Господин Кузнецов сказал “Ъ”, что проект Apex «вдохновлен символикой циркового шатра».

Главный архитектор Apex Антон Бондаренко подтвердил, что в основу замысла легло «переосмысление циркового шатра», проект «вдохновлен цирковой архитектурой прошлого», а основное здание отсылает «к классическому цирковому куполу».

«Но оно выполнено в совершенно новой, динамичной геометрии. Большие овальные окна вкупе с металлизированными и зеркальными поверхностями создают впечатление перетекания пространства изнутри наружу»,—подчеркнул архитектор, добавив, что вспомогательное здание «словно подчеркивает эфемерность главного».

Худрук Большого Московского цирка Аскольд Запашный в разговоре с “Ъ” счел проект Apex «симпатичной концепцией»: «Получился такой сказочный цирк, который может понравиться большинству людей». По его словам, на конкурсе были представлены как «совсем футуристические, необычные и эпатажные» проекты, так и «технологические, бытовые здания ради зданий, без внешних изысков и оригинальности». Господин Запашный подчеркнул, что проектировщики «стопроцентно учли все пожелания» менеджеров цирка и старались «сделать лучшее цирковое здание в мире», в том числе «лучший центр по обслуживанию зрителей и самый передовой по условиям содержания животных».

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Отметим, Большой Московский цирк в 2013 году уже реконструировали (на эти цели столичные власти и Минкульт выделяли 600 млн руб.): за два года были отремонтированы стилобатная часть и вольеры для животных. В ходе ремонта в правительственной ложе комплекса нашли вмонтированные в перила защитные 7-миллиметровые стальные пластины. В цирке предполагали, что пластины служили защитой от покушений на генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева.

В адресной инвестиционной программе Москвы на 2024–2027 годы на реконструкцию цирка в 2025 году выделено 1,8 млрд руб., в 2026 году — 10,6 млрд руб.

Александр Воронов, Полина Мотызлевская

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