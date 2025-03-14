Yara напомнили про удобрения

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск латвийской Uralchem Trading SIA — трейдера производителя удобрений «Уралхим» для экспорта продукции — о взыскании 1,54 млрд руб. с норвежской химической компании Yara International. На это обратило внимание агентство «Прайм». Других подробностей в картотеке арбитражных дел нет.

Это второй иск к Yara о взыскании средств за эту неделю, поданный российским поставщиком удобрений. С заявлением о взыскании убытков в долларах США и евро в сумме, эквивалентной 18,25 млрд руб., к норвежской компании также обратилась Uralkali Trading SIA — структура «Уралкалия», входящего в группу «Уралхим». Речь идет в том числе о взыскании убытков в связи с простоем судов, а также досрочной погрузкой и разгрузкой. Предварительное судебное заседание по этому делу назначено на 3 апреля.

Yara сообщила о прекращении поставок удобрений от «Еврохима», «Уралкалия», «Уралхима» и «ФосАгро» в марте 2022 года, объяснив это санкциями, введенными ЕС в отношении лиц, связанных с некоторыми российскими производителями удобрений. Поставки прекращены до детального анализа масштабов и последствий санкций, заявляла норвежская компания.

Основатель «Уралхима» Дмитрий Мазепин в декабре 2022 года говорил, что компания столкнулась со случаями неплатежей за поставленные на экспорт удобрения из-за санкций. «Есть такая большая компания норвежская Yara, которой мы отгрузили калий в январе и феврале, до сих пор они нам не заплатили $150 млн, ссылаясь на то, что компания "Уралкалий" в санкциях, хотя формально компания "Уралкалий" не в санкциях»,— цитировало ТАСС интервью бизнесмена «России 24».

«Уралхим» — один из крупнейших мировых производителей и экспортеров азотных, калийных и комплексных удобрений. По собственным данным, включает мощности по производству более 3 млн тонн аммиака, 3 млн тонн аммиачной селитры, 1,2 млн тонн карбамида, 1 млн тонн фосфорных и сложных удобрений и 12 млн тонн калийных удобрений в год. В 2023 году предприятия «Уралхима» произвели 22,4% российской аммиачной селитры, 15% аммиака, 14,3% азотных удобрений, 11,3% карбамида и т. д. «Уралкалий» — один из ведущих мировых производителей и экспортеров хлористого калия, также поставляет галит и карналлит.

Анатолий Костырев