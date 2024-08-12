«Азот» меняет структуру

Основатель холдинга «Сибирский деловой союз» (СДС) Михаил Федяев может выйти из капитала одного из крупнейших российских производителей удобрений ГК «Азот». Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила ходатайство о приобретении компании, через которую бизнесмен владеет 40% группы, от неназванного лица. Наиболее вероятным покупателем на рынке считают владельца 60% ГК «Азот» Романа Троценко. Производство азотных удобрений в РФ отличает низкая себестоимость из-за доступного газа, а спрос на эту продукцию должен расти, указывают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

ФАС получила ходатайство о приобретении 99,9987% акций АО «Азот Инвест», которому принадлежит 40% ГК «Азот» — один из крупнейших производителей минеральных удобрений в РФ. Это следует из базы решений ФАС и отчетности «Азот Инвест». Соответствующей долей АО «Азот Инвест» владеет Михаил Федяев, основатель холдинга СДС.

Потенциальный покупатель в уведомлении ФАС не раскрывается. Источники “Ъ” в отрасли считают, что «Азот Инвест» может отойти основателю корпорации AEON Роману Троценко, который контролирует 60% ГК «Азот».

По словам собеседников “Ъ”, миноритарный пакет вряд ли заинтересует стороннего инвестора, хотя приход нового акционера и мог бы снизить финансовую нагрузку группы при реализации новых проектов. Получить комментарии Романа Троценко и Михаила Федяева не удалось. В ГК «Азот» и в ФАС не ответили “Ъ”.

ГК «Азот» (ранее «СДС-Азот») создана в 2006 году на базе активов «СИБУР-Минудобрения», которые холдинг СДС купил у СИБУРа. На сегодня объединяет кемеровский «Азот», Ангарский азотно-туковый завод, АО «Мелеузовские минеральные удобрения» и АО «Аммоний» в Татарстане. В начале 2024 года ГК «Азот» получила контроль в ООО «Волгоград полимер» — головной структуре проекта Романа Троценко по строительству завода мощностью 1 млн тонн метанола в год. Господин Троценко стал акционером кемеровского «Азота» в 2016 году.

По собственным данным, сегодня мощности ГК «Азот» позволяют выпускать почти 2 млн тонн аммиака, 2,4 млн тонн аммиачной селитры, около 2 млн тонн азотной кислоты, 1,4 млн тонн карбамида и т. д. в год. В 2023 году выручка ГК «Азот» была 115 млрд руб., чистая прибыль — 22 млрд руб., сказано в обзоре агентства НКР. АО «Азот Инвест» в 2023 году получило от участия в дочерних компаниях 6,29 млрд руб., говорится в отчетности общества.

Дмитрий Патрушев, экс-глава Минсельхоза, вице-премьер, в январе, «Прайм»: «Урожайность зависит от многих факторов, но удобрения точно в числе важнейших».

Аналитик компании «Имплемента» Егор Козлов говорит, что ГК «Азот» производит около 20% российской аммиачной селитры и выпускает примерно 15% российского карбамида. Более 80% карбамида направляется на экспорт, а аммиачная селитра в основном потребляется внутри страны: 40% — в сельском хозяйстве в качестве азотного удобрения, 50% — в промышленности, продолжает аналитик. Входящий в группу кемеровский «Азот», отмечает господин Козлов, также выступает крупным поставщиком аммиачной селитры для горнодобывающих производств Сибири и Дальнего Востока, где она используется для выпуска взрывчатых веществ. В агентстве MMI добавляют, что ГК «Азот» закрывает потребности фермеров в азотных удобрениях за Уралом, а также поставляет продукцию в центральную часть России.

Аналитики Центра экономического прогнозирования Газпромбанка в целом высоко оценивают перспективы азотного бизнеса в России. «Себестоимость выпуска азотных удобрений в стране — самая низкая в мире благодаря доступности газа»,— поясняют они. А большая доля продаж на внутренний рынок, считают аналитики, скорее плюс, учитывая высокие темпы роста спроса на удобрения в российском АПК. Как считают в НКР, потенциал роста российского рынка азотных удобрений обеспечен необходимостью увеличения внесения в почву по сравнению с европейскими стандартами. Так, сегодня в РФ вносится 20 кг азотных удобрений на 1 га против 90 кг на 1 га в Европе, указывают в агентстве.

Ольга Мордюшенко