«Азот» меняет структуру
Совладелец группы Михаил Федяев может выйти из актива
Основатель холдинга «Сибирский деловой союз» (СДС) Михаил Федяев может выйти из капитала одного из крупнейших российских производителей удобрений ГК «Азот». Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила ходатайство о приобретении компании, через которую бизнесмен владеет 40% группы, от неназванного лица. Наиболее вероятным покупателем на рынке считают владельца 60% ГК «Азот» Романа Троценко. Производство азотных удобрений в РФ отличает низкая себестоимость из-за доступного газа, а спрос на эту продукцию должен расти, указывают аналитики.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
ФАС получила ходатайство о приобретении 99,9987% акций АО «Азот Инвест», которому принадлежит 40% ГК «Азот» — один из крупнейших производителей минеральных удобрений в РФ. Это следует из базы решений ФАС и отчетности «Азот Инвест». Соответствующей долей АО «Азот Инвест» владеет Михаил Федяев, основатель холдинга СДС.
Потенциальный покупатель в уведомлении ФАС не раскрывается. Источники “Ъ” в отрасли считают, что «Азот Инвест» может отойти основателю корпорации AEON Роману Троценко, который контролирует 60% ГК «Азот».
По словам собеседников “Ъ”, миноритарный пакет вряд ли заинтересует стороннего инвестора, хотя приход нового акционера и мог бы снизить финансовую нагрузку группы при реализации новых проектов. Получить комментарии Романа Троценко и Михаила Федяева не удалось. В ГК «Азот» и в ФАС не ответили “Ъ”.
ГК «Азот» (ранее «СДС-Азот») создана в 2006 году на базе активов «СИБУР-Минудобрения», которые холдинг СДС купил у СИБУРа. На сегодня объединяет кемеровский «Азот», Ангарский азотно-туковый завод, АО «Мелеузовские минеральные удобрения» и АО «Аммоний» в Татарстане. В начале 2024 года ГК «Азот» получила контроль в ООО «Волгоград полимер» — головной структуре проекта Романа Троценко по строительству завода мощностью 1 млн тонн метанола в год. Господин Троценко стал акционером кемеровского «Азота» в 2016 году.
По собственным данным, сегодня мощности ГК «Азот» позволяют выпускать почти 2 млн тонн аммиака, 2,4 млн тонн аммиачной селитры, около 2 млн тонн азотной кислоты, 1,4 млн тонн карбамида и т. д. в год. В 2023 году выручка ГК «Азот» была 115 млрд руб., чистая прибыль — 22 млрд руб., сказано в обзоре агентства НКР. АО «Азот Инвест» в 2023 году получило от участия в дочерних компаниях 6,29 млрд руб., говорится в отчетности общества.
Дмитрий Патрушев, экс-глава Минсельхоза, вице-премьер, в январе, «Прайм»:
«Урожайность зависит от многих факторов, но удобрения точно в числе важнейших».
Аналитик компании «Имплемента» Егор Козлов говорит, что ГК «Азот» производит около 20% российской аммиачной селитры и выпускает примерно 15% российского карбамида. Более 80% карбамида направляется на экспорт, а аммиачная селитра в основном потребляется внутри страны: 40% — в сельском хозяйстве в качестве азотного удобрения, 50% — в промышленности, продолжает аналитик. Входящий в группу кемеровский «Азот», отмечает господин Козлов, также выступает крупным поставщиком аммиачной селитры для горнодобывающих производств Сибири и Дальнего Востока, где она используется для выпуска взрывчатых веществ. В агентстве MMI добавляют, что ГК «Азот» закрывает потребности фермеров в азотных удобрениях за Уралом, а также поставляет продукцию в центральную часть России.
Аналитики Центра экономического прогнозирования Газпромбанка в целом высоко оценивают перспективы азотного бизнеса в России. «Себестоимость выпуска азотных удобрений в стране — самая низкая в мире благодаря доступности газа»,— поясняют они. А большая доля продаж на внутренний рынок, считают аналитики, скорее плюс, учитывая высокие темпы роста спроса на удобрения в российском АПК. Как считают в НКР, потенциал роста российского рынка азотных удобрений обеспечен необходимостью увеличения внесения в почву по сравнению с европейскими стандартами. Так, сегодня в РФ вносится 20 кг азотных удобрений на 1 га против 90 кг на 1 га в Европе, указывают в агентстве.