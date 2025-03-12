Торговля выступила против рекламы

Отраслевые ассоциации предложили штрафовать маркетплейсы за отсутствие маркировки платных объявлений в поисковой выдаче. Участники рынка настаивают, что применение рекламных алгоритмов «дискриминирует селлеров». В правительстве заверяют, что идея ввести такие штрафы снята с обсуждения еще в конце февраля, а сами площадки говорят, что мера приведет к снижению оборотов продавцов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с направленными в правительство 7 марта предложениями Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), а также Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК). В частности, они выступают за введение поправок к КоАП, которые вводят штрафы для маркетплейсов за несоблюдение норм законопроекта о платформенной экономике.

Проект закона «О платформенной экономике» разработан Минэкономразвития. Документ описывает общие правила функционирования цифровых платформ и систему взаимоотношений их участников. В настоящее время законопроект готовят к внесению в Госдуму.

По мнению авторов обращения, маркетплейсы необходимо штрафовать за отсутствие маркировки платных объявлений в поисковой выдаче. Это касается случаев, когда онлайн-площадка не обеспечивает партнерам и пользователям «равный доступ к услугам, влияющим на выдачу», а также если маркетплейс окажет влияние на поисковую выдачу вне зависимости от заданных пользователем критериев. Для должностных лиц штраф предлагается установить от 70 тыс. до 100 тыс. руб., для юрлиц — от 200 тыс. до 300 тыс. руб. За повторное нарушение они будут увеличены для должностных лиц до 120 тыс. руб., для юрлиц — до 500 тыс. руб. «Позиция АКОРТ заключается в том, что продвижение должны быть понятными и открытыми для всех заинтересованных сторон», — сообщил “Ъ” председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко уточнили, что заседание профильной подкомиссии по вопросам бизнеса и экспертного сообщества к законопроекту прошло еще 20 февраля. По его итогам было принято решение исключить требование к «особому обозначению карточек товаров». В Минэкономразвития также настаивают, что норма о маркировке была исключена из законопроекта.

Торговые ассоциации и авторы предложения «пытаются возобновить обсуждение данной инициативы (о введении штрафов.— “Ъ”), так как не могут добросовестно конкурировать с современными цифровыми платформами, удобство которых очевидно для потребителя», считает представитель объединенной компании Wildberries и Russ. В компании считают необходимым исключить любые обсуждения требований к обязательной маркировке карточек товаров, которые находятся на платном продвижении. «Инициатива станет барьером для развития малого и среднего предпринимательства, ограничит возможности по продвижению товаров»,— говорят в Wildberries и Russ. Это приведет к снижению оборотов большинства продавцов, как того и ожидают инициаторы предложения — крупные торговые сети, считают представители маркетплейса.

Продвижение не влияет на релевантность выдачи: когда покупатель фильтрами определяет параметры покупки, он видит товары, соответствующие его запросу, знает президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. В «Яндекс Маркете» не ответили на запрос “Ъ”, в Ozon отказались от комментариев.

«Применение алгоритмов может дискриминировать других партнеров»,— возражает представитель РАТЭК Антон Гуськов. Например, маркетплейсы могут устанавливать дискриминационные скидки на продукцию: «У продавцов появляется риск представления их товара в карточке по заведомо невыгодной цене». Это требует от продавцов постоянного мониторинга товаров и грозит убытками, считает господин Гуськов.

Ряд отраслевых экспертов считают вопрос о маркировке рекламных объявлений не самым важным. Так, член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Борис Единин отмечает, что «пользователи, с одной стороны, научились не замечать рекламу в привычном ее проявлении, с другой — она уже вызывает меньше доверия у покупателей». С другой стороны, по его мнению, «если реклама имеет соответствующую маркировку, то и иные схожие с ней инструменты (повышение места в поисковой выдаче.— “Ъ”) должны быть также прозрачны для пользователей и потребителей».

Юлия Юрасова