Лавров о вопросах журналистов: «На фиг я сюда пришел?»

Министр иностранных дел Сергей Лавров не сдержал эмоций на пресс-подходе к журналистам перед встречей президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«На фиг я сюда пришел?» — произнес господин Лавров в Большом Кремлевском дворце.

Таким риторическим вопросом он отреагировал на корреспондентов, которые окружили его и задавали многочисленные вопросы о внешней политике России.

Сегодня, 13 марта, проходят переговоры президентов России и Белоруссии. На них господин Лукашенко уже попросил Владимира Путина построить в союзной республике еще одну АЭС. Ожидается, что кроме двустороннего сотрудничества президенты обсудят еще и международные вопросы. После беседы планируется подписание документов и пресс-конференция.