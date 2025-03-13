Лукашенко попросил, чтобы «Росатом» построил еще одну АЭС в Белоруссии

Александр Лукашенко на переговорах с Владимиром Путиным в Кремле попросил, чтобы «Росатом» построил в Белоруссии еще одну АЭС, сообщает специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников.

Сегодня в Большом Кремлевском дворце проходят переговоры президентов России и Белоруссии. Ожидается, что они обсудят двустороннее сотрудничество и международные вопросы. Российско-белорусские переговоры проходят в формате обеда, после них лидеры побеседуют один на один. После планируется подписание документов и пресс-конференция Владимира Путина и Александра Лукашенко.