Следствие оценило ущерб от действий консуматорш на Рубинштейна в 14 млн рублей

В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела о серии хищений денежных средств у посетителей баров на улице Рубинштейна с помощью консуматорш. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 14 млн рублей, сообщили в ГСУ СКР по городу.

Фигурантами дела стали 23 участника преступного сообщества. Они обвиняются в совершении преступлений сразу по нескольким статьям. Среди них мошенничество, совершенное организованное группой лиц, организация преступного сообщества и участие в нем, нелегальное изготовление спиртосодержащих жидкостей, кража с банковского счета и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В барах действовали по следующей схеме: девушки знакомились с нетрезвыми мужчинами и предлагали продолжить отдых в определенном заведении. При расчете в терминалы для оплаты вводили суммы, которые значительно превышали действительную стоимость напитков.

«В результате преступных действий соучастников 15 потерпевшим причинен общий ущерб в сумме более 14 миллионов рублей. В целях обеспечения возмещения имущественного вреда следствием наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму 17 миллионов рублей»,— сообщили в пресс-службе ведомства.

Следствие также установило, что члены группы занимались незаконным производством алкоголя на территории Калининского района. У одной из фигуранток выявлен факт кражи у мужчины 20 тыс. рублей.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что полиция пресекла работу ресторана с консуматоршами на проспекте Добролюбова.

Татьяна Титаева