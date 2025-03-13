Минобороны: за сутки ВСУ потеряли более 340 солдат на курском направлении

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины лишились более 340 военнослужащих на курском направлении. Также были ликвидированы 17 автомобилей, пять боевых бронированных машин, четыре артиллерийских орудия, три бронетранспортера, две боевые машины пехоты, два миномета, два пункта управления БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

В общий состав потерь Украины вошли свыше 67 150 военнослужащих, 2 428 автомобилей, 2 196 боевых бронированных машин, 392 танка, 316 боевых машин пехоты, 278 бронетранспортеров, 120 станций РЭБ, 56 единиц инженерной и другой техники, 52 пусковые установки РСЗО, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 16 РЛС контрбатарейной борьбы, 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин, десять транспортно-заряжающих машин, десять РЛС противовоздушной обороны, зенитная самоходная установка, командно-штабная машина.

Главным итогом прошедших суток на курском направлении стало освобождение города Суджа, поселка Меловой Суджанского района и хутора Подол Беловского района.

Подробнее о боях в Курской области — в публикации «Ъ».

Алина Морозова