Успеваемость вписывается в портфолио

Большинство нынешних топ-менеджеров не учились на отлично в школе. Свыше половины опрошенных были хорошистами, сообщают в исследовании образовательной компании Maximum Education и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. На одни пятерки училось около четверти респондентов. Почти все они заняты в научной сфере, медицине, робототехнике и космонавтике. Меньше всего отличников оказалось в рекламе и логистике. Лишь 15% опрошенных топ-менеджеров признались, что учились плохо: на двойки и тройки.

“Ъ FM” спросил руководителей компаний о том, что они вынесли для себя из школьной жизни и так ли важны оценки:

Директор модного дома Raschini Сергей Викулин: «Я учился хорошо, закончил с тремя четверками. Это был Пушкинский лицей, закончил его в 1993 году. Активистом в школьной жизни я не был, и, собственно, хорошие оценки в большей степени были не благодаря, а вопреки. То есть большого интереса к учебе я не проявлял и старался минимальными усилиями достичь некого заданный результат для дальнейшего поступления в вуз». Президент кондитерской фабрики «Победа» Виталий Муравьев: «В школе я учился хорошо, закончил с двумя четверками. В школе был комсоргом, в университете старостой группы. С какими-то учителями выстраивались отношения, делал какие-то газеты, организовывал мероприятия, участвовал во всевозможных КВНах, олимпиадах. Такие активности помогали зарекомендовать себя перед учительским составом с лучшей стороны, и, естественно, отношение менялось к лучшему». Сооснователь и руководитель дейтинг-приложения Twinby Вероника Яковлева: «Я училась по-разному, в зависимости, наверное, от преподавательского состава. Поэтому в моей жизни были этапы и с тройками, и с четверками, и с пятерками. Но окончила школу я без троек. Наверное, помогли больше не знания, а опыт того, как можно добиваться успехов. По моему школьному опыту, не все учителя, относились позитивно ко всем ученикам в классе. Иногда нужно было завоевывать внимание. И, наверное, этот опыт действительно был полезен. Но я училась после школы в Высшей школе экономики. Это такой у нас вуз, что когда ты говоришь, что закончил "Вышку", в принципе, это синоним твоей, наверное, хорошей учебы и твоих хороших знаний».

Почти половина опрошенных топ-менеджеров ответили, что оценки в школе важны, поскольку они мотивируют усердно работать и достигать высоких результатов. Также в рамках исследования аналитики опросили школьников: три четверти из них учатся на хорошо и отлично. Оставшиеся не видят смысла в высокой успеваемости, они считают, что достичь успеха можно и без нее.

Однако навыки, приобретенные еще в школе, напрямую влияют на карьерный путь человека, убежден партнер кадровой компании Cornerstone Владислав Быханов: «При оценке кандидатов мы задаем вопросы и про то, как они учились в школе, и в какой они школе учились. Часто бывает, что кандидаты, которые претендуют на высокие управленческие позиции, учились в специализированных либо математических, либо языковых школах. Поэтому школьная успеваемость напрямую влияет на дальнейшую карьеру человека.

Говоря о профессии топ-менеджера как управленца, это в первую очередь умение учиться, умение излагать и доказывать свою точку зрения. Если проанализировать всех топ-менеджеров страны, у большинства из них будет прекрасное образование, полученное справедливым путем. Выяснится, что они все усидчивые, делали вовремя курсовые работы, защищали дипломные работы. У многих даже есть научные степени, умение писать статьи, выступать на конференциях».

В декабре глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что выпускников следует принимать в вузы не только на основе единого госэкзамена (ЕГЭ), но и среднего балла по каждому предмету. Идею ввести для выпускников школ «интегральную» оценку также поддержала президент Российской академии образования Ольга Васильева.

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Андрей Дубков