Проблемы не сокращаются

Сокращать неэффективных сотрудников невыгодно. Издание The Business Insider проанализировало крупные увольнения в IT-корпорациях, которые в 2025 году активизировали борьбу с низкой производительностью. Американские компании вернулись к практике ранжирования своих сотрудников, появившейся еще в 1980-х. В феврале 4 тыс. сотрудников сократила Meta Марка Цукерберга (в России организация признана экстремистской и запрещена). В Intel также сообщили об уменьшении штата сотрудников на 15%. Как пишет The Business Insider, такие меры лишь усугубляют кризис. Каждое сокращение в IT-секторе увеличивает добровольную текучку на треть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Массовые сокращения парализуют креативность коллектива и повышают уровень стресса оставшихся сотрудников, заметила руководитель исследовательского центра Superjob.ru Наталья Голованова: «Любое увольнение несет с собой страх и неуверенность для тех, кто остается. Если это проводится резко, без четких объяснений, то сотрудники действительно могут терять доверие к руководству и начинать искать более стабильные места работы. Кроме того, с точки зрения нашего рынка труда те, кто избежал увольнения, всегда думают о том, что нагрузка на них увеличивается. Не все к этому готовы. Соответственно, люди, которые вынуждены выполнять больший объем работы, начинают допускать ошибки, терять мотивацию и в общем-то искать новое место. С другой стороны, действительно ли объективно назвали неэффективными уволенных сотрудников? Не всегда мнение руководства и самих работников на этот счет совпадает. Глобально, если даже они были неэффективны, то могли обладать каким-то уникальным опытом, знаниями, которые теряются, и в первую очередь это понимают их коллеги».

В конце прошлого года крупные российские компании также объявили о кадровой оптимизации IT-специалистов. В январе 2025-го анализ экспертов «Хабр.Карьеры» показал, что такие игроки, как МТС и «Вымпелком», сократили число вакансий в этой сфере более чем на 15% по сравнению с 2024-м. По оценкам специалистов, айтишники столкнулись с последствиями экономической нестабильности. Причины — разрыв торговых отношений, рост стоимости импортных технологий и рекордная ключевая ставка. Однако сокращения — лишь временная мера. В долгосрочной перспективе компании ощутят кадровый голод, считает партнер компании FutureToday Денис Каминский: «Инвестиционные проекты становятся менее привлекательны, гораздо проще положить деньги на депозит, в фонд ликвидности или купить облигации, чем запускать что-то новое. Многие из тех начинаний, что стартовали ранее, сейчас приостанавливаются. Соответственно, сотрудников, которые работали над проектами, результат от которых еще не понятен и не гарантирован, могут сокращать.

Люди, которые сейчас расстаются со специалистами в области IT, через некоторое время, скорее всего, почувствуют их нехватку.

И если они сейчас так делают, то очень важно, чтобы это было качественно, аккуратно и нежно в том смысле, чтобы не навредить своему бренду работодателя, чтобы в тот момент, когда им нужно снова будет набирать людей, компании это могли сделать, у них не был испорчен имидж. Но иногда бывает так, что денег нет и нужно что-то оптимизировать, и в этом случае у бизнеса выбора-то большого не остается».

Тренд на сокращения затронул и китайские корпорации. Осенью 2024-го стало известно, что компания ByteDance, владеющая платформой TikTok, уволила около 500 своих сотрудников и заменила их на ИИ.

Андрей Дубков