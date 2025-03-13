Премьером Португалии занялась прокуратура

Португалия стремительно движется к новому политическому кризису. Вслед за вынесением вотума недоверия правительству Луиша Монтенегру генпрокуратура страны начала предварительное расследование в отношении премьера. Он может стать уже вторым главой правительства, крест на политической карьере которого может быть поставлен из-за коррупционного скандала. Если против господина Монтенегру возбудят уголовное дело, то он вряд ли сможет повести свою партию на майские выборы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру

Фото: Pedro Nunes / Reuters Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру

Фото: Pedro Nunes / Reuters

О решении инициировать предварительное расследование в отношении семейного бизнеса премьер-министра Луиша Монтенегру стало известно вечером в среду, 12 марта. Генеральный прокурор Португалии Амадеу Герра пояснил журналистам, что на премьер-министра поступили три жалобы, и добавил, что первая из них — анонимная — пришла еще на прошлой неделе. Как отметил господин Герра, пока прокуратура не располагает данными, указывающими на необходимость уголовного преследования политика,— именно поэтому и было принято решение о предварительном расследовании. И лишь по его итогам станет ясно, был ли в действиях премьер-министра состав преступления. Вести расследование поручили Центральному департаменту расследований, который по традиции занимается самыми резонансными делами.

Этот шаг генпрокуратуры последовал сразу же за развалом португальского правительства. Напомним, оппозиция обвинила премьера в конфликте интересов между его политической и бизнес-деятельностью.

Речь идет об основанной им в 2021 году консалтинговой компании Spinumviva, которую он после прихода в политику переписал на жену и детей. Однако, во-первых, это идет вразрез с Гражданским кодексом страны, а во-вторых, компания продолжила участвовать в государственных тендерах и вести дела с другими компаниями, принимающими в них участие. В частности, с сетью казино Solverde. От внимания журналистов не ускользнуло и то, что одной из сфер деятельности Spinumviva является поддержка в сделках по недвижимости, в то время как именно при господине Монтенегру был принят закон, позволяющий застраивать сельскохозяйственные земли.

В ответ на шквал обвинений Монтенегру поставил вопрос о вотуме доверия своему кабинету, в итоге его получил. Теперь, как ожидается, президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза назначит новые парламентские выборы на середину или конец мая.

Для Португалии такого рода скандалы, связанные с коррупцией и конфликтом интересов, далеко не новы.

Предшественник господина Монтенегру Антониу Кошта, который теперь возглавляет Европейский совет, подал в отставку после того, как против ряда членов его кабинета были инициированы расследования. Главу его администрации, министра инфраструктуры, мэра города Синиш и ряд «дружественных руководству» бизнесменов обвиняли в коррупционных схемах. Они были связаны с концессиями на разведку лития, проектом водородного завода в порту Синиш и инвестициями в крупный центр обработки данных. Тогда правоохранители провели 40 обысков, в том числе в резиденции премьера.

Самому господину Коште в итоге никаких обвинений не предъявили, но скандал привел к падению популярности его Социалистической партии. На выборах 2024 года она проиграла «Демократическому альянсу» во главе с Монтенегру, хоть и с минимальным разрывом.

Пока эта тенденция сохраняется. Рейтинги двух политических сил колеблются в районе 30%, хотя «Демократический альянс» все еще впереди, и Луиш Монтенегру намерен повести его на новые выборы.

Грядущие выборы станут для Португалии третьими за последние три года и вряд ли принесут стране политическую стабильность.

Победитель гонки, скорее всего, не сможет сформировать правительство большинства, а правые силы по-прежнему будут сильны. Крайне правая партия Chega («Вперед!»), вероятно, сохранит свое третье место. И хотя тенденции к резкому росту ее поддержки пока не наблюдается, хрупкий баланс в парламенте и усталость населения от партий мейнстрима могут в дальнейшем помочь этой силе упрочить позиции.

При этом пока в Португалии, как и в Германии, действует негласное правило об отказе сотрудничества с крайне правыми. Но, если политический кризис продлится слишком долго, этот барьер может рухнуть в следующем электоральном цикле. Впрочем, пока главный вопрос состоит в том, избежит ли господин Монтенегру уголовного преследования и кто вместо него сможет повести демократов на выборы.

Вероника Вишнякова