Премьер Португалии рискнул правительством

Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру предложил провести вотум доверия своему правительству меньшинства на фоне громкого скандала, в котором оказалась замешана консалтинговая фирма, принадлежащая его семье. Риск, что оппозиция не поддержит главу правительства, огромен, а значит, почти наверняка впереди Португалию ждут третьи досрочные выборы с 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру

Фото: Pedro Nunes / Reuters Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Начало нынешней истории с объявлением вотума доверия положила февральская публикация газеты Correio da Manha о семейном бизнесе премьера. В 2021 году господин Монтенегру, на тот момент не имевший каких-либо политических должностей, основал консалтинговую компанию Spinumviva, которая в том числе помогала заключать сделки по купле и продаже недвижимости. Уже год спустя он стал председателем правоцентристской Социал-демократической партии (СДП) и, чтобы избежать конфликта интересов, переписал активы в компании на жену и детей.

Такой шаг противоречит Гражданскому кодексу страны: по португальским законам приобретенное после брака имущество принадлежит обоим супругам и передача прав собственности жене недействительна.

Как только эта информация попала в СМИ, оппозиция попросила господина Монтенегру отчитаться о потенциальном конфликте интересов. Но политик ушел в отказ, назвав заявления абсурдом. Нежелание объясняться почти мгновенно спровоцировало ультраправую партию Chega («Хватит!») инициировать вотум недоверия правительству Монтенегру. Однако эта попытка не нашла поддержки у других сил.

В Социалистической партии — крупнейшей оппозиционной фракции в парламенте (77 из 230 кресел) все еще надеялись, что премьер не будет усугублять кризис и объяснится. Но пока глава правительства молчал, в истории то и дело всплывали новые факты — например, что штаб-квартира Spinumviva зарегистрирована в доме премьера или что год назад его супруга купила две квартиры в Лиссабоне стоимостью €750 тыс. за наличные.

Особое внимание привлекли ежемесячные платежи на счет компании в размере €4,5 тыс. от владельца сети казино Solverde «за специальные услуги в области защиты персональных данных» и в размере €9 тыс. от пяти других компаний, которые стали клиентами Spinumviva при господине Монтенегру. Особой же пикантности прибавил тот факт, что Solverde участвует в тендере, который проводит Минэкономики страны.

Между тем, когда молчать уже было нельзя, Луиш Монтенегру ответил на все обвинения тем, что он не делал ничего противозаконного, а все активы есть в его декларации о доходах.

Он даже предложил перенести штаб-квартиру Spinumviva из своего дома и вывести жену из числа владельцев — в таком случае бизнес бы принадлежал только его детям. «Я не совершил никакого преступления или этического проступка»,— заявил премьер-министр.

Тем не менее 5 марта Луиш Монтенегру созвал чрезвычайный совет министров, на котором озвучил планы запросить в парламенте вотум доверия своему правительству. «Страна нуждается в политическом прояснении, и сейчас именно такой момент»,— заявил премьер.

Дата голосования пока не определена, но его исход практически предрешен: правительство меньшинства наверняка падет. Социалисты и партия Chega, сообща имеющие 128 из 230 мест в парламенте, уже сообщили о своем отказе поддержать премьера, обвинив его в попытке изобразить из себя жертву. Против главы правительства настроены и в партии «Либеральная инициатива» (у нее всего восемь мест).

При этом, объявляя вотум доверия, премьер прекрасно понимал, что идет ва-банк и, скорее всего, его правоцентристское правительство меньшинства падет, а Португалию будут ждать новые выборы. «Проведение досрочных выборов было бы необходимым злом... чтобы положить конец атмосфере постоянных инсинуаций и интриг»,— заявил он в среду.

Премьер-министр уже заявил, что в случае новых выборов он вновь возглавит «Демократический альянс», объединяющий социал-демократов с двумя партиями помельче.

Вероятные выборы, которые самое ранее пройдут в мае, статут третьими за последние три года. Напомним, что последнее голосование прошло в марте 2024 года, и тогда «Демократический альянс» победил правящую Социалистическую партию с минимальным перевесом: первым досталось 79 мандатов, вторым — 77. В настоящее время соотношение сил между ними сохраняется примерно на том же уровне. Так что вне зависимости от того, какая из сил победит, баланс в парламенте останется крайне хрупким, что создаст уже привычные Португалии риски досрочных выборов.

Вероника Вишнякова