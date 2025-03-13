Песков рассказал о переговорах Ушакова с Уолцем

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что накануне прошел телефонный разговор помощника президента Юрия Ушакова и советника президента США по национальной безопасности Майка Уолца. Накануне Белый дом сообщал, что господин Уолц беседовал о переговорах США и Украины в Джидде с представителем России, но имя его не называлось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Контакты уже были. Вчера был телефонный разговор Уолца и Ушакова, определенная информация была российской стороне предоставлена»,— ответил Дмитрий Песков на вопрос журналистов о российско-американских контактах после переговоров Украины и США в Джидде. Он также подтвердил, что американские переговорщики летят с визитом в Россию.

«В Джидде состоялись переговоры — и после этого и господин Уолц, и господин Рубио сказали, что по разным каналам до России будет доведена информация. Вот этот процесс доведения информации до сведения России сейчас в действии. После того как мы не через прессу, а посредством двустороннего диалога эту информацию получим, тогда наступит время обдумывания и формулирования позиции»,— пояснил пресс-секретарь российского президента.

12 марта Белый дом сообщил, что в Москву на этой неделе прибудет спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, чтобы обсудить предложение о 30-дневном прекращении огня. 11 марта на перемирие с возможностью продления согласилась Украина.

Подробнее о развитии ситуации — в материале «Ъ» «Март. Мир. Трамп».

Лусине Баласян