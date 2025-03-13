Ушаков назвал возможное перемирие передышкой для украинских войск

Помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков заявил, что в разговоре с советником президента США по нацбезопасности Майком Уолцем изложил позицию России по решению конфликта с Украиной. По словам господина Ушакова, Москва заинтересована в долгосрочном урегулировании, а не перемирии. Предложенное Вашингтоном 30-дневное прекращение огня — «временная передышка для украинских военных», сказал он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko / Reuters Фото: Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko / Reuters

«Я сам в последнее время поддерживаю довольно регулярные телефонные контакты с Майком Уолцем. Вчера он мне позвонил и проинформировал об основных итогах переговоров с украинской делегацией в Джидде»,— сказал Юрий Ушаков в эфире телеканала «Россия-1». Он выразил надежду, что США учтут позицию России в дальнейшей совместной работе по этому вопросу. Среди прочего, по его словам, администрация Дональда Трампа понимает, что «о членстве Украины в НАТО не может идти речь».

«Я, естественно, прокомментировал достигнутые договоренности о временном перемирии, нашу позицию изложил по поводу того, что это не что иное как временная передышка для украинских военных, больше ничего. Мы считаем, что наша цель все-таки — долгосрочное мирное урегулирование, мы к этому стремимся, мирное урегулирование, которое учитывает законные интересы нашей стороны, наши озабоченности известны. Вот такие какие-то шаги, которые имитируют мирные действия, мне кажется, никому не нужны в данной ситуации»,— объяснил российскую позицию Юрий Ушаков.

Утром 13 марта в московском аэропорту Внуково приземлился самолет спецпосланника Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, визит которого накануне анонсировал Белый дом. С кем он проведет переговоры, не уточнялось. СМИ писали о его возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным. Юрий Ушаков комментировать детали визита не стал. Стороны условились, что такие контакты «будут носить закрытый характер». Дональд Трамп говорил, что американские представители обсудят с российскими коллегами предложение о перемирии, на которое уже согласилась Украина.

Подробнее о развитии ситуации — в материале «Ъ» «Март. Мир. Трамп».

Лусине Баласян