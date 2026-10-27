Путин проинформировал Стубба и Стере о режиме тишины в Алешках

При участии первой леди США Мелании Трамп Россия и Украина договорились о прекращении огня в Алешках для доставки гуманитарной помощи и эвакуации мирных жителей. Жители города, который находится на передовой, столкнулись с нехваткой чистой воды, еды и лекарств. По последним данным, там проживают около 2 тыс. человек, в основном — пожилые люди. Минобороны РФ объявило о введении режима тишины с 4:00 мск 27 октября.