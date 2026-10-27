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Выпуск газеты №199«Ъ» Газета
Мир

Путин проинформировал Стубба и Стере о режиме тишины в Алешках

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере проинформировал коллег о начале гуманитарной операции в Алешках в Херсонской области и введении режима тишины. Об этом сообщил Кремль.
В ходе разговора лидеры обменялись мнениями об урегулировании российско-украинского конфликта и предстоящих трехсторонних переговорах в Абу-Даби.
При участии первой леди США Мелании Трамп Россия и Украина договорились о прекращении огня в Алешках для доставки гуманитарной помощи и эвакуации мирных жителей. Жители города, который находится на передовой, столкнулись с нехваткой чистой воды, еды и лекарств. По последним данным, там проживают около 2 тыс. человек, в основном — пожилые люди. Минобороны РФ объявило о введении режима тишины с 4:00 мск 27 октября.
Норвегия
Финляндия
Херсонская область
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Авторы

  • Лусине Баласян
    Лусине Баласян
    корреспондент