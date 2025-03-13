За неделю Ростехнадзор приостановил работу на пяти кузбасских шахтах

С 6 по 12 марта 2025 года Сибирское управление Ростехнадзора временно запретило производственную активность на пяти шахтах Кузбасса, сообщил в своем телеграм-канале представитель Ростехнадзора Андрей Виль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В шахте имени 7 Ноября-Новая АО «СУЭК» 9 марта была запрещена добыча угля на одной из лав в связи с использованием механизированной крепи с нарушением требований промышленной безопасности и взрывоопасном состоянием выемочного участка. Также было зафиксировано легкое травмирование работника. 11 марта на шахте имени Ялевского этой же компании Ростехнадзор временно запретил эксплуатацию дизель-гидравлических локомотивов по путевому стволу за невыполнение требований проектных решений пункта обслуживания дизелевозов.

За пылевзрывоопасное состояние горной выработки и отсутствие в ней свободного прохода 10 марта было приостановлено проведение конвейерного квершлага АО «Шахта «Антоновская» (предприятие ООО «Новая горная управляющая компания»). Запрет на проведение вентиляционного штрека в шахте «Чертинская-Коксовая» ООО «ММК-Уголь» был введен 11 марта за невыполнение обеспыливания рудничной атмосферы, нарушение взрывобезопасности электрооборудования, несоблюдение требований документации по проведению и креплению выработки.

12 марта управление запретило спуск и подъем людей в правом отделении вертикального клетьевого ствола шахты «Березовская» АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» Шахта «Березовская» «за неудовлетворительное состояние направляющих башмаков скольжения подъемного сосуда и повышенный износ проводников правой клети в клетьевом стволе».

Ранее «Ъ-Сибирь» писал, что на восьми угледобывающих предприятиях Кемеровской области приостановлена производственная деятельность.

Игорь Лавренков, Кемерово