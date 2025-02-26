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Восемь угледобывающих предприятий Кузбасса остановили работу

На восьми угледобывающих предприятиях Кемеровской области приостановлена производственная деятельность, сообщил на заседании парламента Кузбасса губернатор Илья Середюк. По его данным, в этих организациях работает 591 человек, 490 из которых уже несколько месяцев не получают зарплату. Задолженность перед ними составляет 220 млн рублей.

Фото: Сергей Гавриленко, Коммерсантъ

Фото: Сергей Гавриленко, Коммерсантъ

«Мы работаем в сложнейших условиях. Из-за санкций западных стран трансформируется структура наших экспортных и импортных поставок. Падение цен на мировых рынках, проблемы с вывозом угля, дефицит кадров и повышенная ключевая ставка — все это стало серьезным вызовом для угольной отрасли»,— заявил господин Середюк, подчеркнув, что «многие угольщики зафиксировали отрицательную рентабельность».

Среди приостановивших свою деятельность угольных компаний — разрезы «Задубровский Новый» и «Евтинский Новый», шахты «Ольжерасская-Новая» и «Инская». Работникам «Инской» власти региона намерены выплатить часть заработной платы в виде материальной помощи, сообщил губернатор. На этой шахте с ноября 2024 года было уволено 287 сотрудников.

В 2024 году добыча угля в Кузбассе составила 198,4 млн тонн (-7,3%), на экспорт компании региона поставили 102 млн тонн (-10,4%). По итогам прошлого года областной бюджет недополучил налогов на сумму более 58 млрд руб.

Михаил Кичанов

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