РМК построит дворец единоборств на месте КРК «Уралец» в центре Екатеринбурга

На месте культурно-развлекательного комплекса «Уралец» на ул. Большакова в Екатеринбурге Русская медная компания (РМК) планирует возвести дворец единоборств. Но реализация проекта начнется лишь через несколько лет, рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе компании.

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В ближайшие два года в «Уральце» планируют развивать новый вид спорта — падел. КРК перейдет к РМК после завершения сезона молодежной хоккейной команды «Авто». Инфраструктура вокруг останется, весной традиционно возле КРК будет построен скейт-парк RCC Extreme.

Через несколько лет на месте КРК «Уралец» начнется строительство Дворца единоборств РМК. Сообщается, что проектировщик будущей арены пока не определен, но несколько проектов от разных архитектурных бюро уже рассматриваются компанией. Новый дворец будет включать арену для единоборств, тренировочные площадки, раздевалки, фуд-корт и другие помещения.

Территория вокруг будущего дворца предусматривает парк, прогулочные зоны и инфраструктуру для горожан. Планируется создание велодорожек, благоустройство аллеи спорта и строительство фонтана.

«Уралец» — современный многофункциональный культурно-развлекательный комплекс, расположенный в центре Екатеринбурга. Арена «Уралец» являлась домашней площадкой для хоккейных клубов «Автомобилист», а также служит платформой для сотен крупнейших мероприятий: концертов мировых и отечественных звезд, выставок, уникальных ледовых шоу.

Напомним, ХК «Автомобилист» в марте переехал на новую Ледовую арену УГМК, торжественное открытие которой прошло в понедельник, 10 марта.