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РМК построит дворец единоборств на месте КРК «Уралец» в центре Екатеринбурга

На месте культурно-развлекательного комплекса «Уралец» на ул. Большакова в Екатеринбурге Русская медная компания (РМК) планирует возвести дворец единоборств. Но реализация проекта начнется лишь через несколько лет, рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе компании.

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Вариант, каким может быть новое здание

Вариант, каким может быть новое здание

Фото: Проектная документация

Фото: Проектная документация

Фото: Проектная документация

Фото: Проектная документация

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Вариант, каким может быть новое здание

Фото: Проектная документация

Фото: Проектная документация

Фото: Проектная документация

Фото: Проектная документация

В ближайшие два года в «Уральце» планируют развивать новый вид спорта — падел. КРК перейдет к РМК после завершения сезона молодежной хоккейной команды «Авто». Инфраструктура вокруг останется, весной традиционно возле КРК будет построен скейт-парк RCC Extreme.

Через несколько лет на месте КРК «Уралец» начнется строительство Дворца единоборств РМК. Сообщается, что проектировщик будущей арены пока не определен, но несколько проектов от разных архитектурных бюро уже рассматриваются компанией. Новый дворец будет включать арену для единоборств, тренировочные площадки, раздевалки, фуд-корт и другие помещения.

Территория вокруг будущего дворца предусматривает парк, прогулочные зоны и инфраструктуру для горожан. Планируется создание велодорожек, благоустройство аллеи спорта и строительство фонтана.

«Уралец» — современный многофункциональный культурно-развлекательный комплекс, расположенный в центре Екатеринбурга. Арена «Уралец» являлась домашней площадкой для хоккейных клубов «Автомобилист», а также служит платформой для сотен крупнейших мероприятий: концертов мировых и отечественных звезд, выставок, уникальных ледовых шоу.

Напомним, ХК «Автомобилист» в марте переехал на новую Ледовую арену УГМК, торжественное открытие которой прошло в понедельник, 10 марта.

Фотогалерея

Открытие «УГМК Арены»

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Торжественная церемония открытия ледового комплекса &quot;УГМК Арена&quot; в Екатеринбурге. Логотип команды &quot;Автомобилист&quot; на льду

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Логотип команды "Автомобилист" на льду

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Вход на трибуны

Вход на трибуны

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Раздевалка ХК &quot;Автомобилист&quot;

Раздевалка ХК "Автомобилист"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса &quot;УГМК Арена&quot; в Екатеринбурге. Матч между хоккейными командами &quot;Автомобилист&quot; (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Матч между хоккейными командами "Автомобилист" (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Интерьер ресторана &quot;Арена&quot;

Интерьер ресторана "Арена"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Слева направо: секретарь Генсовета партии &quot;Единая Россия&quot; Владимир Якушев, министр спорта России Михаил Дегтярев, полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк во время церемонии открытия ледового комплекса &quot;УГМК Арена&quot;

Слева направо: секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев, министр спорта России Михаил Дегтярев, полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк во время церемонии открытия ледового комплекса "УГМК Арена"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса &quot;УГМК Арена&quot; в Екатеринбурге

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса &quot;УГМК Арена&quot; в Екатеринбурге. Матч между хоккейными командами &quot;Автомобилист&quot; (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Матч между хоккейными командами "Автомобилист" (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса &quot;УГМК-Арена&quot; в Екатеринбурге. Тренажерный зал

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК-Арена" в Екатеринбурге. Тренажерный зал

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Торжественная церемония открытия ледового комплекса &quot;УГМК Арена&quot; в Екатеринбурге. Слева направо: президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и президент хоккейного клуба &quot;Автомобилист&quot; Андрей Козицын

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Слева направо: президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и президент хоккейного клуба "Автомобилист" Андрей Козицын

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Нападающий хоккейной команды &quot;Автомобилист&quot; Анатолий Голышев, министр спорта России Михаил Дегтярев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк и защитник ЦСКА Никита Нестеров

Нападающий хоккейной команды "Автомобилист" Анатолий Голышев, министр спорта России Михаил Дегтярев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк и защитник ЦСКА Никита Нестеров

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса &quot;УГМК Арена&quot; в Екатеринбурге. Президент ХК &quot;Автомобилист&quot; Андрей Козицын и президент КХЛ Алексей Морозов во время пресс-подхода

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Президент ХК "Автомобилист" Андрей Козицын и президент КХЛ Алексей Морозов во время пресс-подхода

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Раздевалка ХК &quot;Автомобилист&quot;

Раздевалка ХК "Автомобилист"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса &quot;УГМК Арена&quot; в Екатеринбурге. Трибуна болельщиков хоккейного клуба &quot;Автомобилист&quot;

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Трибуна болельщиков хоккейного клуба "Автомобилист"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса &quot;УГМК Арена&quot; в Екатеринбурге. Талисман хоккейной команды ЦСКА на трибуне болельщиков

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Талисман хоккейной команды ЦСКА на трибуне болельщиков

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса &quot;УГМК Арена&quot; в Екатеринбурге. Матч между хоккейными командами &quot;Автомобилист&quot; (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Матч между хоккейными командами "Автомобилист" (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Бизнес-клуб &quot;УГМК Арена&quot;

Бизнес-клуб "УГМК Арена"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса &quot;УГМК Арена&quot; в Екатеринбурге. Матч между хоккейными командами &quot;Автомобилист&quot; (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Матч между хоккейными командами "Автомобилист" (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса &quot;УГМК Арена&quot; в Екатеринбурге

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса &quot;УГМК Арена&quot; в Екатеринбурге. Матч между хоккейными командами &quot;Автомобилист&quot; (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Матч между хоккейными командами "Автомобилист" (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса &quot;УГМК Арена&quot; в Екатеринбурге. Гендиректор компании &quot;Уральские авиалинии&quot; Кирилл Скуратов во время матча между хоккейными командами &quot;Автомобилист&quot; (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Гендиректор компании "Уральские авиалинии" Кирилл Скуратов во время матча между хоккейными командами "Автомобилист" (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса &quot;УГМК-Арена&quot; в Екатеринбурге. Матч между хоккейными командами &quot;Автомобилист&quot; (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва). Игроки команд &quot;Автомобилист&quot; и ЦСКА во время матча

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК-Арена" в Екатеринбурге. Матч между хоккейными командами "Автомобилист" (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва). Игроки команд "Автомобилист" и ЦСКА во время матча

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Слева направо: заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, депутат заксобрания Сергей Никонов, заместитель губернатора Павел Креков, депутат заксобрания Дмитрий Жуков, первый заместитель губернатора Алексей Шмыков

Слева направо: заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, депутат заксобрания Сергей Никонов, заместитель губернатора Павел Креков, депутат заксобрания Дмитрий Жуков, первый заместитель губернатора Алексей Шмыков

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса &quot;УГМК Арена&quot; в Екатеринбурге. Болельщики ЦСКА во время перерыва

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Болельщики ЦСКА во время перерыва

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Сотрудники одного из буфетов перед началом церемонии открытия

Сотрудники одного из буфетов перед началом церемонии открытия

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Торжественная церемония открытия ледового комплекса &quot;УГМК Арена&quot; в Екатеринбурге. Болельщики команды &quot;Автомобилист&quot; в фирменном магазине

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Болельщики команды "Автомобилист" в фирменном магазине

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса &quot;УГМК Арена&quot; в Екатеринбурге. Матч между хоккейными командами &quot;Автомобилист&quot; (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Матч между хоккейными командами "Автомобилист" (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса &quot;УГМК Арена&quot; в Екатеринбурге. Матч между хоккейными командами &quot;Автомобилист&quot; (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Матч между хоккейными командами "Автомобилист" (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса &quot;УГМК Арена&quot; в Екатеринбурге. Матч между хоккейными командами &quot;Автомобилист&quot; (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва). Болельщик

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Матч между хоккейными командами "Автомобилист" (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва). Болельщик

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса &quot;УГМК Арена&quot; в Екатеринбурге. Игроки команд &quot;Автомобилист&quot; и ЦСКА после матча

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Игроки команд "Автомобилист" и ЦСКА после матча

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Ледовый комплекс &quot;УГМК Арена&quot; в Екатеринбурге

Ледовый комплекс "УГМК Арена" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

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Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Логотип команды "Автомобилист" на льду

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Вход на трибуны

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Раздевалка ХК "Автомобилист"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Матч между хоккейными командами "Автомобилист" (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Интерьер ресторана "Арена"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Слева направо: секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев, министр спорта России Михаил Дегтярев, полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк во время церемонии открытия ледового комплекса "УГМК Арена"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Матч между хоккейными командами "Автомобилист" (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК-Арена" в Екатеринбурге. Тренажерный зал

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Слева направо: президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и президент хоккейного клуба "Автомобилист" Андрей Козицын

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Нападающий хоккейной команды "Автомобилист" Анатолий Голышев, министр спорта России Михаил Дегтярев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк и защитник ЦСКА Никита Нестеров

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Президент ХК "Автомобилист" Андрей Козицын и президент КХЛ Алексей Морозов во время пресс-подхода

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Раздевалка ХК "Автомобилист"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Трибуна болельщиков хоккейного клуба "Автомобилист"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Талисман хоккейной команды ЦСКА на трибуне болельщиков

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Матч между хоккейными командами "Автомобилист" (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Бизнес-клуб "УГМК Арена"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Матч между хоккейными командами "Автомобилист" (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Матч между хоккейными командами "Автомобилист" (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Гендиректор компании "Уральские авиалинии" Кирилл Скуратов во время матча между хоккейными командами "Автомобилист" (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК-Арена" в Екатеринбурге. Матч между хоккейными командами "Автомобилист" (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва). Игроки команд "Автомобилист" и ЦСКА во время матча

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Слева направо: заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, депутат заксобрания Сергей Никонов, заместитель губернатора Павел Креков, депутат заксобрания Дмитрий Жуков, первый заместитель губернатора Алексей Шмыков

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Болельщики ЦСКА во время перерыва

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Сотрудники одного из буфетов перед началом церемонии открытия

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Болельщики команды "Автомобилист" в фирменном магазине

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Матч между хоккейными командами "Автомобилист" (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Матч между хоккейными командами "Автомобилист" (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Матч между хоккейными командами "Автомобилист" (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва). Болельщик

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК Арена" в Екатеринбурге. Игроки команд "Автомобилист" и ЦСКА после матча

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Ледовый комплекс "УГМК Арена" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

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