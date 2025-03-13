В Уфе скончался пострадавший при взрыве в Михайловке

Пострадавший при взрыве в многоквартирном доме в поселке Михайловка Уфимского района скончался во вторник, сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе минздрава Башкирии. Состояние пострадавшей женщины стабильное, средней тяжести, ее перевели из реанимации в ожоговое отделение.

6 марта около 10:00 во время «хлопка» в подъезде дома пострадали два человека: 48-летний мужчина и 52-летняя женщина. Их экстренно госпитализировали в Республиканский ожоговый центр с различными ожогами первой, второй и третьей степени.

Пожарные потушили огонь на площади 4 кв. м. В двухкомнатной квартире выбило окна и двери, оплавился натяжной потолок. Для жильцов дома подготовили пункт временного размещения, от которого они отказались. Взрыв произошел из-за нарушения технологии изготовления спиртных напитков.

Майя Иванова