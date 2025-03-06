Причиной утреннего взрыва в поселке под Уфой стал самогонный аппарат

Взрыв в поселке Михайловке в Уфимском районе произошел из-за нарушения технологии изготовления спиртных напитков. Как сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Башкирии, «хлопок» произошел сегодня около 10:00, при этом пострадали два человека.

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«48-летний мужчина и 52-летняя женщина экстренно госпитализированы в больницу с различными ожогами I, II и III степени»,— уточнили в ведомстве.

В двухкомнатной квартире выбиты окна и двери, оплавился натяжной потолок. Для жильцов дома подготовлен пункт временного размещения, от которого они отказались. Специалисты осматривают второй подъезд дома.

Проверку по инциденту инициировали управление СКР по региону и республиканская прокуратура.

Наталья Балыкова