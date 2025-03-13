Застройщик откроет парк в Пушкинском районе площадью 4,1 га

На территории ЖК Univer City в 2025 году появится парк площадью 4,1 га. Благоустройством территории занимается застройщик Setl Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сайт Setl Group Фото: Сайт Setl Group

В пресс-службе компании сообщили, что общественное пространство будет располагаться у реки Славянка ближе к дому 129 по Колпинскому шоссе. Застройщик приступил к подготовительным работам еще осенью 2024 года, после начала аграрного сезона специалисты приступят к озеленению территории.

В парке появятся извилистые прогулочные дорожки и газоны с разносортными травами. Компания высадит около 160 деревьев и свыше 5000 кустарников.

Будут предусмотрены несколько детских игровых площадок, на территории пространства установят скамейки, оборудуют зону для пикников с мангалами и беседками. Жители Пушкинского района смогут заниматься спортом на отдельном участке с тренажерами, площадкой для паркура и скалолазания и другими активностями.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что сквер имени Эйлера на Васильевском острове благоустроят до конца 2025 года.

Татьяна Титаева