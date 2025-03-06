Сквер имени Эйлера на Васильевском острове благоустроят до конца 2025 года

Сквер математика Леонарда Эйлера, расположенный на 10-й линии В. О., приведут в порядок до конца 2025 года в рамках федеральной программы «Формирование городской среды». Об этом сообщила пресс-служба Смольного 5 марта. На состояние зеленой зоны пожаловались местные жители, которые подчеркнули, что элементы благоустройства устарели, а ограждения повреждены.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил главе Василеостровского района Михаилу Соболеву провести работы по благоустройству. В ближайшем будущем в сквере появятся пешеходные дорожки, уличная мебель, новое освещение. Не забудут отремонтировать ограждения и сделать комфортные зоны отдыха.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Смольный объявил конкурс на выполнение работ масштабному инфраструктурному объекту на Васильевском острове. Речь идет о строительстве продолжения набережной Макарова с мостом через реку Смоленку.

Кирилл Бевзюк