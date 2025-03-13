Шведский производитель батарей для электромобилей Northvolt объявил о банкротстве

Вчера, 12 марта, шведская компания Northvolt, которая долгое время считалась ведущим производителем аккумуляторов для электромобилей в Европе, объявила о банкротстве. Northvolt заявила, что «не смогла обеспечить необходимые финансовые условия для продолжения работы в нынешней форме» в Швеции. Теперь заниматься активами компании, в том числе их продажей, будет внешний управляющий, назначенный судом.

Долгое время многие рассматривали Northvolt как редкого производителя аккумуляторов для электромобилей из Европы, который может успешно конкурировать с азиатскими компаниями. При создании в 2015 году Northvolt привлекла масштабные инвестиции на $15 млрд от Volkswagen, Goldman Sachs, BMW и Siemens. У компании есть гигафабрика на севере Швеции, ранее она планировала ее расширение, а также строительство заводов в других странах, однако эти планы пришлось отменить. На момент банкротства в компании работало около 5 тыс. сотрудников.

Проблемы Northvolt начались в прошлом году: в сентябре она сообщила о сокращении 20% сотрудников, а в ноябре подала заявление о защите от кредиторов и начала процесс реструктуризации. На тот момент у нее накопились долги на $5,8 млрд. Руководство компании заявляло, что для продолжения работы ей нужно привлечь дополнительно от $1 млрд до $1,2 млрд. Однако в итоге Northvolt не смогла найти инвесторов и кредиторов, готовых предоставить ей деньги.

Яна Рождественская