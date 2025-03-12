Спецпосланник Трампа Уиткофф отправится в Москву на этой неделе

Специальный посланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф отправится в Москву на этой неделе, чтобы убедить Россию подписать соглашение о прекращении огня. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. По ее словам, cстановка боевых действий — «в пределах досягаемости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стив Уиткофф

Фото: Leah Millis / Reuters Стив Уиткофф

Фото: Leah Millis / Reuters

«Спецпосланник президента Стивен Уиткофф на этой неделе вновь отправится в Москву, чтобы призвать россиян стать участниками этих переговоров, и мы надеемся, что они согласятся»,— сказала Кэролайн Левитт в интервью Fox News.

С кем Стив Уиткофф намерен встретиться в Москве, не уточняется. СМИ писали, что он проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным, а встреча может состояться до 16 марта. Вечером 12 марта Дональд Трамп заявил, что американские представители (их имен он не уточнял) уже отправились в Москву для обсуждения урегулирования конфликта на Украине.

Подробнее о развитии ситуации — в материале «Ъ» «Март. Мир. Трамп».

Лусине Баласян