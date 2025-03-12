Белый дом: Уолц созвонился с российским коллегой

Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц сегодня, 12 марта, провел телефонный разговор с российским коллегой, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. С кем именно связался господин Уолц, она не уточнила.

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Фото: Saul Loeb / Pool / Reuters Майк Уолц

Фото: Saul Loeb / Pool / Reuters

«Команда президента продолжает поддерживать контакты с российской стороной. Сегодня советник по национальной безопасности Майк Уолтц провел телефонный разговор со своим российским коллегой в стремлении положить конец этому конфликту и заключить мирное соглашение»,— сказала Кэролайн Левитт в эфире телеканала Fox News.

«В любом хорошем плане, в любой хорошей сделке обе стороны будут немного недовольны чем-то, но именно так вы ведете переговоры о хорошей сделке, и именно над этим вчера в Саудовской Аравии усердно работали госсекретарь Рубио и наш советник по национальной безопасности Опять же речь идет о долгосрочном мире и стабильности»,— отметила пресс-секретарь Белого дома.

На переговорах с США, которые состоялись 11 марта в Саудовской Аравии, Украина согласилась на 30-дневное прекращении огня. Теперь это предложение администрация Дональда Трампа намерена обсудить с российскими коллегами. Москва пока свою позицию по этому вопросу не представила. Кремль призвал дождаться деталей с переговоров в Джидде. МИД России не исключал контакты с США в ближайшие дни.

Подробнее о развитии ситуации — в материале «Ъ» «Март. Мир. Трамп».

Лусине Баласян