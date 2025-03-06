Предложение съемного жилья выросло на 5,2% в Петербурге

В Санкт-Петербурге в феврале зафиксировано увеличение предложений квартир для долгосрочной аренды на 5,2%, сообщили в пресс-службе «Яндекс Аренды». Такой рост предложения в сочетании с пониженным спросом привел к снижению медианной ставки.

Медианная ставка долгосрочной аренды в Петербурге для всех типов квартир в прошедшем месяце составила 43 тыс. рублей, что на 4,1% ниже, чем в предыдущем месяце. Изменения коснулись стоимости аренды для разных типов квартир. Студии — 33 тыс. рублей (-4,8% за месяц), однокомнатные квартиры — 40 тыс. рублей (-0,2% за месяц), двухкомнатные — 59 тыс. рублей (-1,3% за месяц), трехкомнатные — 86 тыс. рублей (-5% за месяц).

Увеличение предложения аренды связано с выходом на рынок инвестиционных квартир из новостроек, это произошло также из-за вторичного жилья, владельцы которого временно отложили продажу и сдают недвижимость в аренду.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что на начало февраля 2025 года медианная ставка долгосрочной аренды квартир в Петербурге составила около 43 тыс. рублей в месяц с учетом жилья всех типов. При этом стоимость съема немного сократилась — на 3,4% относительно января.

Кирилл Бевзюк