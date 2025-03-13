Александр Лукашенко прибыл в Россию для переговоров с Владимиром Путиным

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Россию с официальным визитом. Самолет главы государства приземлился в аэропорту Внуково, где его встретил почетный караул. Цель его визита — переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал Президента Республики Беларусь Фото: Телеграм-канал Президента Республики Беларусь

Встреча глав государств пройдет в Кремле сначала в формате «один на один», а затем в расширенном составе с участием членов делегаций. Основными темами станут развитие двустороннего сотрудничества, перспективные направления взаимодействия и совместная работа в интеграционных форматах. Также лидеры обсудят текущую международную ситуацию. По итогам переговоров ожидается подписание пакета документов, направленных на укрепление союзнических отношений между Беларусью и Россией.

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