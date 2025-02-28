Путин ратифицировал договор с Белоруссией о гарантиях безопасности

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Документ, подписанный в Минске 6 декабря 2024 года, опубликован на официальном портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин (слева) и Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин (слева) и Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Договор был внесен на ратификацию в Госдуму 5 февраля. Согласно документу, Россия и Белоруссия обязуются поддерживать друг друга всеми согласованными и допустимыми международным правом способами. Страны будут предпринимать совместные действия в политической, военной и других сферах в случае угрозы безопасности одной из сторон или Союзного государства в целом.

Особое внимание уделено вопросам военной агрессии. Вооруженное нападение на одну из стран будет рассматриваться как акт агрессии против Союзного государства, что повлечет ответные меры с использованием всех доступных сил и средств.

Владимир Путин и белорусский президент Александр Лукашенко подписали договор 6 декабря 2024 года в Минске на заседании Высшего госсовета Союзного государства. На встрече господин Лукашенко попросил поставить в страну баллистические ракеты «Орешник». Президент России посчитал это возможным в рамках соглашения.

Подробнее — в материале «Ъ».