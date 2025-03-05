У оператора новороссийской свалки сменился собственник

Мажоритарная доля (71,67%) оператора мусорного полигона в Новороссийске — ООО «Терра-Н» — перешла к Александру Чекрыгину, следует из системы «СПАРК-Интерфакс». Врио руководителя общества указан Евгений Миценко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Он же является руководителем московского АО «Бизнес Альянс», которому принадлежат ООО «Краснодарский региональный экологический оператор», ООО «КПО Староминский» и др.

Ранее доли в капитале компании были распределены между бизнесменами Дмитрием Бакулиным, Романом Насибяном, Андреем Набока и Анной Дяченко, полной тезки супруги бывшего главы города — Игоря Дяченко. До мая 2022 года совладельцем ООО «Терра-Н» (28,34% доли в УК) являлся Сергей Синяговский — сын экс-главы администрации Новороссийска Владимира Синяговского. Прибыль компании по итогам 2023 года составила 139 млн руб.

Мусорный полигон расположен в урочище горы Щелба (недалеко от села Абрау-Дюрсо), рядом с густонаселенным жилым массивом, и рассчитан на 160 тыс. т отходов в год. На свалке регулярно происходят крупные пожары. Экологи считают, что, скорее всего, процесс внутреннего горения свалки уже необратим и, по мере скопления метана, она будет периодически загораться. По данным Росприроднадзора, вместимость полигона была исчерпана в мае 2023 года, ведомство намеревалось закрыть полигон. Однако власти приняли решение о его рекультивации. Для этого, согласно принятому генплану, выделили 19 га леса.

Как сообщали «Ведомостям Юг» в пресс-службе публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (РЭО), реконструкцию мощностей новороссийского мусорного полигона планируется провести до конца 2025 года. В «РЭО» уточнили, что инвестором остается собственник полигона – ООО «Терра-Н». При этом на пресс-конференции 16 января 2025 года глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил журналистам, что «Российскому экологическому оператору» правительством РФ дано поручение войти в состав участников «Терра-Н». Мэр оценил рекультивацию мусорного полигона примерно в 1 млрд руб.

Наталья Решетняк