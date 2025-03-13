NASA перенесло запуск миссии Crew-10 с российским космонавтом на 14 марта

Запуск миссии SpaceX Crew-10 к Международной космической станции (МКС) с участием российского космонавта Кирилла Пескова перенесли на 14 марта. Причиной стали неблагоприятные погодные условия, сообщила пресс-служба NASA.

Изначально старт был запланирован на 12 марта, но его отменили из-за неполадок с гидравликой на транспортере-установщике, который поддерживает ракету Falcon 9 перед запуском. Позже старт перенесли на 13 марта, но и его пришлось отложить из-за сильного ветра и осадков на траектории полета корабля Dragon. Экипаж уже находился на борту, когда было принято решение об отмене

Помимо россиянина, в состав экипажа вошли астронавты NASA Энн МакКлейн и Николь Айерс, а также астронавт JAXA Такуя Ониси. NASA сообщало ранее, что Кирилл Песков и японец Такуя Ониши должны предстать в качестве специалистов миссии. Американцы Энн Макклейн и Николь Айрес — командиром экипажа и пилотом соответственно. Новая команда должна была сменить предыдущую, ротационная миссия должна стать уже десятой по счету.

В январе «Роскосмос» и NASA подписали третье дополнение к соглашению о перекрестных полетах к МКС. Оно будет действовать до 2026 года включительно. Всего планируется провести три полета.