SpaceX отложила пуск корабля Crew Dragon с российским космонавтом на борту
Компания SpaceX менее чем за час до запуска решила отложить полет пилотируемого корабля Crew Dragon, на котором к Международной космической станции (МКС) должен был отправиться российский космонавт Кирилл Песков. Об этом сообщила пресс-служба «Роскосмоса». Помимо россиянина, в экипаже — астронавты NASA Энн МакКлейн и Николь Айерс, а также астронавт JAXA Такуя Ониси. Экипаж уже находился на борту, когда было принято решение об отмене.
Российский космонавт Кирилл Песков, астронавты NASA Николь Айерс и Энн МакКлейн, астронавт JAXA Такуя Ониси
Фото: Joe Skipper / Reuters
Старт был запланирован на 02:49 мск. Ракета Falcon-9 с кораблем Crew Dragon должна была взлететь с площадки 39А Космического центра имени Кеннеди NASA в штате Флорида. Ожидалось, что стыковка к модулю Harmony американского сегмента МКС произойдет в 13:00 мск.
NASA сообщала ранее, что Кирилл Песков и японец Такуя Ониши должны предстать в качестве специалистов миссии. Американцы Энн Макклейн и Николь Айрес — командиром экипажа и пилотом соответственно. Новая команда должна была сменить предыдущую, ротационная миссия должна была стать уже десятой по счету.
Планировалось, что экипаж Crew-9 в составе астронавтов NASA Ника Хейга, Бутча Уилмора и Суни Уильямс и космонавта «Роскосмоса» Александра Горбунова, который сейчас работает на МКС, должен вернуться на Землю через неделю после прибытия Crew-10.
В январе «Роскосмос» и NASA подписали третье дополнение к соглашению о перекрестных полетах к МКС. Оно будет действовать до 2026 года включительно. Всего планируется провести три полета.