SpaceX отложила пуск корабля Crew Dragon с российским космонавтом на борту

Компания SpaceX менее чем за час до запуска решила отложить полет пилотируемого корабля Crew Dragon, на котором к Международной космической станции (МКС) должен был отправиться российский космонавт Кирилл Песков. Об этом сообщила пресс-служба «Роскосмоса». Помимо россиянина, в экипаже — астронавты NASA Энн МакКлейн и Николь Айерс, а также астронавт JAXA Такуя Ониси. Экипаж уже находился на борту, когда было принято решение об отмене.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российский космонавт Кирилл Песков, астронавты NASA Николь Айерс и Энн МакКлейн, астронавт JAXA Такуя Ониси

Фото: Joe Skipper / Reuters Российский космонавт Кирилл Песков, астронавты NASA Николь Айерс и Энн МакКлейн, астронавт JAXA Такуя Ониси

Фото: Joe Skipper / Reuters

Старт был запланирован на 02:49 мск. Ракета Falcon-9 с кораблем Crew Dragon должна была взлететь с площадки 39А Космического центра имени Кеннеди NASA в штате Флорида. Ожидалось, что стыковка к модулю Harmony американского сегмента МКС произойдет в 13:00 мск.

NASA сообщала ранее, что Кирилл Песков и японец Такуя Ониши должны предстать в качестве специалистов миссии. Американцы Энн Макклейн и Николь Айрес — командиром экипажа и пилотом соответственно. Новая команда должна была сменить предыдущую, ротационная миссия должна была стать уже десятой по счету.

Планировалось, что экипаж Crew-9 в составе астронавтов NASA Ника Хейга, Бутча Уилмора и Суни Уильямс и космонавта «Роскосмоса» Александра Горбунова, который сейчас работает на МКС, должен вернуться на Землю через неделю после прибытия Crew-10.

В январе «Роскосмос» и NASA подписали третье дополнение к соглашению о перекрестных полетах к МКС. Оно будет действовать до 2026 года включительно. Всего планируется провести три полета.