МЧС запретило сбивать беспилотники подручными средствами

МЧС выпустило рекомендации для граждан о действиях при обнаружении беспилотников. Ведомство призвало не пытаться сбивать дроны подручными средствами и не приближаться к упавшим аппаратам.

«Нельзя при падении БПЛА подходить к нему, трогать его. Нельзя пытаться сбить беспилотник подручными средствами»,— сказано в документе, который приводит агентство ТАСС. Также ведомство предупредило, что рядом с дроном не стоит пользоваться радиоаппаратурой, мобильными телефонами или устройствами с GPS.

При обнаружении беспилотника ведомство советует отойти на расстояние 100 м, укрыться за зданием или деревом, предупредить окружающих и сообщить о происшествии по номеру 112. Также министерство напомнило о запрете на съемку работы средств противовоздушной обороны и моментов полета дронов.

В ночь на 11 марта над российскими регионами была отражена крупнейшая атака украинских дронов. Системы ПВО сбили 343 беспилотника, в том числе 91 — над Москвой и Подмосковьем. В Подмосковье погибли три человека, 20 пострадали. В Белгородской области погиб один человек, шесть пострадали. Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

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