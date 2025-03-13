Более 50 человек пострадали во время акции протеста в Буэнос-Айресе

В Буэнос-Айресе на акции протеста у здания Конгресса Аргентины произошли массовые столкновения с полицией, в результате которых пострадали не менее 56 человек. Об этом сообщила служба медицинской помощи города, передает газета La nacion. Правоохранительные органы задержали более 150 участников беспорядков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Agustin Marcarian / Reuters Фото: Agustin Marcarian / Reuters

По информации медиков, 11 человек госпитализировали, в том числе фотографа с огнестрельным ранением в голову. Шесть полицейских также получили травмы, один из них — пулевое ранение.

Акция протеста, в которой участвовали несколько тысяч человек, началась накануне, в среду. Еще до официального старта демонстрации произошла стычка между полицией и футбольными фанатами, присоединившимися к пенсионерам, требующим улучшения условий жизни на фоне роста цен.

Через 20 минут после начала митинга полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона протестующих. В ответ в правоохранителей полетели камни и бутылки, были подожжены полицейский автомобиль и несколько мусорных баков. Беспорядки также распространились на прилегающие к зданию Конгресса улицы.

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