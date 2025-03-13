Более 50 человек пострадали во время акции протеста в Буэнос-Айресе
В Буэнос-Айресе на акции протеста у здания Конгресса Аргентины произошли массовые столкновения с полицией, в результате которых пострадали не менее 56 человек. Об этом сообщила служба медицинской помощи города, передает газета La nacion. Правоохранительные органы задержали более 150 участников беспорядков.
Фото: Agustin Marcarian / Reuters
По информации медиков, 11 человек госпитализировали, в том числе фотографа с огнестрельным ранением в голову. Шесть полицейских также получили травмы, один из них — пулевое ранение.
Акция протеста, в которой участвовали несколько тысяч человек, началась накануне, в среду. Еще до официального старта демонстрации произошла стычка между полицией и футбольными фанатами, присоединившимися к пенсионерам, требующим улучшения условий жизни на фоне роста цен.
Через 20 минут после начала митинга полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона протестующих. В ответ в правоохранителей полетели камни и бутылки, были подожжены полицейский автомобиль и несколько мусорных баков. Беспорядки также распространились на прилегающие к зданию Конгресса улицы.
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