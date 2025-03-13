Трамп: перемирие на Украине будет выгодно России, но есть и «много минусов»

Президент США Дональд Трамп заявил, что прекращение огня на Украине было бы выгодно России, но для нее также есть «много минусов». Об этом он сообщил в Овальном кабинете, не вдаваясь в подробности. Также глава Белого дома выразил надежду, что Москва примет предложение о 30-дневном перемирии.

«Есть вещи, неприятные вещи в финансовом смысле, которые можно сделать... Это будет очень плохо для России. Я не хочу этого делать, потому что я хочу достичь мира. Я хочу видеть мир»,— сказал Дональд Трамп журналистам в Белом доме.

Во вторник, 11 марта, в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций Украины и США. По итогам девятичасовых переговоров Украина согласилась на полное прекращение огня на 30 дней, а США пообещали возобновить предоставление Киеву разведданных и «помочь ему в сфере безопасности». Вашингтон также пообещал передать это предложение Москве по «различным каналам». По словам Дональда Трампа, в Москву уже отправилась американская делегация.

Подробности — в материале «Ъ» «Тридцать дней без войны».