В Судже нашли более 100 человек из списков пропавших без вести

В Судже и близлежащих селах Курской области нашли более 100 человек из списков пропавших без вести. Об этом сообщил помощник главы МЧС России Юрий Мезинов. Накануне, 12 марта, Минобороны сообщило, что российская армия заняла пять населенных пунктов в Курской области. По словам врио губернатора региона Александра Хинштейна, российские военнослужащие и волонтеры эвакуировали с территории Суджи 68 человек.

«Важно, что 90% процентов тех, кого мы вывозим, а это больше 100 человек уже на этот момент, я точно сейчас не знаю цифру, но 90% у нас в списках без вести пропавших. То есть это семьи сейчас обретут своих близких, представляете, вот эти все, больше полугода ничего не знать, не видеть»,— сказал господин Мезинов (цитата по «РИА Новости»).

9 января уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова опубликовала документ, в котором, как она утверждала, содержатся данные о разыскиваемых жителях Курской области. В конце февраля на сайте правительства Курской области появился реестр с данными пропавших без вести жителей региона. Господин Хинштейн говорил, что в систему внесено чуть более 1,9 тыс. пропавших без вести. С момента атаки на регион Российский Красный Крест (РКК) принял более 7 тыс. обращений о пропавших.

Суджа находилась под контролем ВСУ с августа 2024 года. Вчера в сети появились кадры беспрепятственного перемещения российских военнослужащих по центральной площади города. Официально об освобождении Суджи не сообщалось, однако Минобороны подтверждало стремительное продвижение российских частей.

Подробнее — в материале «Суджа возвращается в Россию».