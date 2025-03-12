С территории Суджи эвакуированы 68 человек

Российские военные и волонтеры эвакуировали с территории Суджи в Курской области 68 человек, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. По его словам, эвакуированных сразу же осмотрели врачи, экстренная госпитализация никому не потребовалась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @hinshtein Фото: @hinshtein

«На данный момент 52 человека уже размещены в ПВР на территории региона, 16 человек забрали родственники!» — написал врио губернатора в своем Telegram-канале.

Господин Хинштейн добавил, что сейчас на местах работают сотрудники МЧС, Минздрава, комитета региональной безопасности и полиции.

Суджа находилась под контролем ВСУ с августа 2024 года. Сегодня в сети появились кадры беспрепятственного перемещения российских военнослужащих по центральной площади города. Официально об освобождении Суджи не сообщалось, однако Минобороны подтверждало стремительное продвижение российских частей. Сегодня военное ведомство сообщило, что российская армия заняла пять населенных пунктов в Курской области.

Подробнее — в материале «Суджа возвращается в Россию».